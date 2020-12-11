طريقة تحضير فطائر السبانخ بالجبن بفوائد صحية للجسم من اجمل واحلي المقبلات الشهية التي تضيف دائما مذاقا أو شكلا جميلا على المائدة وتحمل الكثير من الفوائد الصحية لان السبانخ دائما غنيه بالحديد الذي يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم أي الأنيميا و تحتوي السبانخ على نسبه عاليه من فيتامين A الذي يساعد على تقوية الأبصار والمخ لأنه يحتوي على عناصر عديدة تعمل على الحفاظ على البصر سليم عند تقدم العمر وتساعد السبانخ أيضا على تقليل ضغط الدم لأنها تحتوي على أنزيمات هاضمه وتعد من افضل الخضروات لأنها مقاومة لمرض السرطان والبروستاتا بينما الجبن غنى بالكالسيوم الذي يقوي العظام ويحميها من الكسور وهشاشه العظام. طريقة تحضير فطيرة السبانخ بالجبن ومكوناتها طريقة تحضير فطيرة السبانخ بالجبن ومكوناتها المكونات:- 4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر متعدد الاستعمالات.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الحليب السائل الدافئ.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. الحشوة:- بصلة متوسطة الحجم.

حبه فلفل اخضر

رشه ملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

حزمة صغيرة من السبانخ الطازجة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

جبنه شيدر مبشورة. تحضير فطيره السبانخ أولا قومي بتحضير الحشوة بتنقيه وتنظيف السبانخ من الشوائب التالفة والعالقة بها. تنقع السبانخ في الماء لمده ربع ساعة. ارفعي السبانخ من الماء ثم ضعيها في مصفاة حتى تصفى جيدا من الماء الزائد بعد غسلها عدة مرات. قومي بتقطيع السبانخ قطع صغيرة جدا. احضري مقلاة وضعيها على نار متوسطة ثم ضعي فيها معلقتين من الزيت النباتي. و بعد أن يسخن الزيت ضعي البصل المفروم و قومي بعمليه التقليب حتى يذبل البصل. ثم نضيف السبانخ المقطعة إلى البصل مع التقليب الجيد. ثم تضاف شرائح الفلفل الأخضر المقطع مع التقليب المستمر. ثم يضاف كل من رشه الملح والفلفل الأسود واستمري في التقليب. تقلب كل المكونات السابقة في المقلاة مع بعضها حتى تتجانس على النار. ارفعي مقلاة السبانخ من على النار وتترك جانبا حتى تبرد. تحضير عجينة حشوة السبانخ بالجبن احضري وعاء العجان الكهربائي ثم ضعي الدقيق المنخول بداخله. ثم ضيفي على الدقيق وملعقة الخميرة الفورية. ثم يضاف نصف ملعقة السكر والملح مع مراعاة تقليب كل المكونات الجافة مع بعضها حتى تتجانس. ثم يضاف الحليب بالتدريج إلى المكونات السابقة. شغل العجان على سرعة متوسطة لحين الحصول على عجينة طرية غير ملتصقة بالعجان. غطى العجينة واتركيها في مكان دافئ لتختمر لمده ساعة. بعد أن تختمر العجينة قومي برش سطح الرخامة بقليل من الدقيق ثم تقطع العجينة إلى كرات متوسطة. خذي كوره من الكرات السابقة وأفرديها على شكل دائرة حتى تصبح رقيقة السمك. احضري صينيه فرن مناسبة للخبز وادهنيها بقليل من الزبدة ثم ضعي فيها الفطائر. ثم أدهني وجه الفطيرة بقليل من الزبدة. ضعي مقدار كبير من حشوة السبانخ وعليه كميه كبيرة من الجبن الشيدر المبشور على الفطيرة. ثم قومى بفرد كره اخرى من العجين وضعيها فوق الحشو. أدهني وجه الفطيرة من اعلي بقليل من الزبد والأطراف أيضا. ضعي فطيرة السبانخ في الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تترك فطيرة السبانخ في الفرن حتى تنضج و تكتسب اللون الذهبي الجميل من على الوجه. بعد نضج فطيرة السبانخ أخريجيها من الفرن وتترك جانبا حتى تبرد. كريري نفس الخطوات السابقة مع باقي كرات العجين. وعندما تبرد قليلا فطيره السبانخ قدميها. لأسرتك في الأطباق المناسبة للتقديم.

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