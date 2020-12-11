وصفة طبيعية لتخسيس الجسم وأخرى لتخسيس منطقة البطن بنتائج مذهلة

إن تخسيس الجسم هو أمنية كل إنسان يعاني من الوزن الزائد والسمنة المفرطة، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تخسيس الجسم، والوزن الزائد له آثار سلبية كبيرة على كل رجل وإمراه ومنها الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب وذلك بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون في الدم، ويسبب الوزن الزائد أيضا وخاصة في وقتنا الحالي صعوبة في الحركة وعدم القدرة على السير لمسافة 500 متر مما يسبب الإحراج والإزعاج للكثير، يؤدى تخسيس الجسم إلي تحسين الحالة النفسية ومكافحة الكثير من الأمراض وسهولة في الحركة، وسوف أتحدث في هذه المقالة على أسرع وأضمن وصفة طبيعية لتخسيس الجسم ومنطقة البطن.

مكونات وصفة تخسيس الجسم

نقدم لكم عدة مكونات بسيطة من الأعشاب الطبيعية لتخسيس الجسم وهي كالتالي:-

100 جرام من الشمر. 100 جرام من البردقوش. 100 جرام من بذور الرجلة. 100 جرام من رجل الأسد. 100 جرام من الكابلي. 50 جرام من الحرجل.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

سوف نتعرف على كيفية استخدام هذه الوصفة بطريقة صحيحة تعطي نتائج فعالة وهي كالتالي:-

نحضر جميع المكونات وهى الشمر والبردقوش وبذور الشمر ورجل الأسد والأكابلى والحرجل ونخلطهم مع بعض جيداً، ثم نأخذ ملعقة صغيرة من هذا الخليط ونضعها على كوب ماء بارد وتقلب، وتشرب قبل وجبات الأكل (فطار، غداء، عشاء ).

مكونات وصفة تخسيس منطقة البطن

يسبب الكرش إزعاج كبير لمن يعانى من زيادة الوزن في هذه المنطقة وسوف نقدم لحضراتكم مكونات متوفرة في أي منزل وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من الشاى الأخضر. ملعقة صغيرة من الكمون. ملعقة صغيرة من النعناع. ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة تحضير سهلة وبسيطة لاستخدام هذه الوصفة لا تأخذ من الوقت الكثير وهي كالتالى:-