رقم ميلادك ممكن يقول كتير عن شخصيتك

علم الارقام هو من العلوم القديمة ، وعلى حسب العلم ده ان الارقام بتتحكم في حاجات في حياتنا من العلاقات, الصحة, المال, والحياة بشكل عام ، والارقام المشتقة من اسم الشخص وتاريخ ميلاده بتستخدم من خلال علم الارقام لاستنتاج حاجات عن شخصيتة وحياته ، والنهاردة هنتعرف على الصفات الشخصية من رقم الميلاد.

حساب رقم الميلاد:

اول حاجة لازم تعرفي الاول رقم ميلادك ، وهو بيكون مثلا لو انتي تاريخ ميلادك 2 مارس 1989 ، رقم ميلادك هيكون هو رقم 2 ، ولو تاريخ ميلادك متكون من رقمين ، مثلا رقم 17 ، في الحالة دي رقم ميلادك هيكون 1 + 7 = 8 يعني رقم ميلادك هو 8 ، وهكذا كل واحدة تحسب الرقم بالطريقة دي حسب تاريخ ميلادها.

الصفات الشخصية من رقم الميلاد:

1- رقم الميلاد 1:

الاشخاص المولودين في رقم الميلاد 1 هما اشخاص بيشتغلوا بجد, جديرين بالثقة, جريئين, مثابرين, صادقين وجواهم احترام كبير لنفسهم ، هما يعتبروا قادة بالفطرة ، وسهل عليهم جدا تكوين صداقات ، وليهم شعبية كبيرة بين اصحابهم واهلهم ، وغالبا اللي حوالين بيظهروا الاعجاب بيهم لقدراتهم وافعالهم وصفاتهم.

بيحبوا كل شيء جميل وليهم ذوق رائع جدا ، ودايما بيتعاملوا بأدب وبأخلاق عالية في معظم الاوقات ، بيكرهوا جدا الاشخاص الكسالى او اللي مش بيشتغلوا بجد ، بيحبوا المخاطرة والمغامرة ، وجسديا هما جذابين وليهم شخصية جذابة ، الوان الحظ بتاعتهم هي الاصفر والاصفر الدهبي ، يعني لو بيعانوا من اي قلق او توتر بننصحهم يلبسوا اللون ده ، الاشخاص اصحاب رقم الميلاد 1, 4, و 7 بيتطابقوا بشكل جيد.

2- رقم الميلاد 2:

اشخاص خياليين ، بيعيشوا في عالم تاني كانهم طايرين ، ولكنهم بيكونوا اقوى عقليا اكتر من جسديا ، الاشخاص اصحاب الرقم 2 بيبدعوا في المهن اللي بتتطلب تحفيز ذهني ، وهما اشخاص “نعم” لانهم بيلاقوا صعوبة يقولوا “لا” للاشخاص المقربين منهم ، باختصار هما اشخاص طيبين وقلبهم كبير ، ومش غريب ابدا ان اللي حواليهم بيحبوهم وانهم دايما بيعرفوا يكونوا صداقات جديدة.

اصحاب رقم الميلاد 2 شاطرين في قراءة العقول ، بيحبوا يعيشوا جدا في اماكن قريبة من المية زي المحيطات, البحار, البحيرات ده المكان المفضل بالنسبة لهم ، الوان الحظ هي الاخضر الفاتح لانها بتساعد في زيادة مهارتهم العقلية ، والافضل يتجنبوا الالوان زي البنفسجي, الازرق, والاسود ، بيعرفوا يكونوا صداقات جديدة مع الاشخاص اللي رقم ميلادهم 2 زيهم.

3- رقم الميلاد 3:

هما اشخاص اقوياء, جريئين, وكلهم طاقة ، متدينين من جواهم بطرق غير تقليدية ، وروحانيين جدا ، طموحين وحكماء ، وعندهم نظرة ليبرالية للحياة ، لو في وقت حسوا بالغضب بيفضلوا محتفظين بالحكمة في التصرف مش بيتهوروا ، متحدثين جيدين وبيتكلموا دايما بمنطق ، بيحبوا الانظباط وانهم يمشوا على كل القواعد اللازمة.

بيعرفوا يتمتعوا بفلوسهم ومكانتهم ، مجال القانون والتعليم هما انسب المهن بالنسبة لهم ، الوان الحظ ليهم هي الازرق, الارجواني او البنفسجي, الوردي, والاصفر ، واللون الاصفر دايما هيجلب لهم الحظ السعيد ، الاشخاص اللي قبل رقم 3 هما شركاء جيدين ليهم وكمان الاشخاص المولودين في 6, 9, 15, 18, 24, و 27.

4- رقم الميلاد 4:

اصحاب الرقم 4 عندهم شخصيات متطرفة صعب التنبؤ بيها ، ممكن يبقوا مبسطوين وفي لحظة واحدة مودهم يتقلب العكس تماما ، متقلبين جدا وبيغيروا رايهم كتير ، بيحفظوا الاسرار كويس جدا ، عدوانيين شوية وده بيخلي الناس تبعد عنهم وتخاف منهم ، هيخالفوا القواعد بس لانهم عايزين كده ويقدروا يعملوا ده.

غالبا ممكن يبانوا انهم انانيين وغير متسامحين ، محتاجين مجهود عشان يحسوا باللي حواليهم ، الوان الحظ بالنسبة لهم هي الكاكي, الرمادي, والازرق ، الاشخاص المناسبين لهم هما اللي نفس رقمهم 4.

5- رقم الميلاد 5:

الاشخاص المولودين في يوم 5, 14, و 23 كلهم هيكونوا تحت رقم الميلاد 5 ، الاشخاص دول دايما مليانين بالافكار الجديدة ، مفكرين بيطلعوا دايما بافكار حديثة ، شاطرين في التخطيط ، عندهم فهم فريد وتفكير منطقي ، باختصار ، عقولهم دايما شغالة ، واجتماعيين جدا ومش بتلاقيهم غير مع مجموعة او صحبة.

بيعرفوا يعملوا صداقات كويس جدا ، بيحبوا السفر لانه بيساعدهم على تحقيق شغفهم للمعرفة والمعلومات الجديدة ، عندهم قدرة على التكيف بشكل كويس مع اي موقف يتحطوا فيه ، شكلهم بيبان اصغر من سنهم لانهم بيؤمنوا بعيش اليوم بيومه على اكمل الوجه وبينبسطوا بكل لحظة فيه ، الوان الحظ بالنسبة لهم هي الاخضر الفاتح, الرمادي, والابيض ، بيكونوا شراكة جيدة مع الاشخاص رقم 5 بالاضافة لرقم 1 و 3.

6- رقم الميلاد 6:

الاشخاص المولودين في 6, 15, و 24 كلهم تحت رقم الميلاد 6 ، الاشخاص دول بيكونوا جذابين جدا ، بيحبوا لبس الملابس الانيقة وتبقى حواليهم كل حاجة شيك وانيقة ، بيكرهوا الفوضى وبيحبوا كل حاجة تبقى مظبوطة ، ممكن يبقوا ماديين شوية لان عندهم ذوق عالي ، ولكن هما كرما وبيستمتعوا بصرف فلوسهم ، صحتهم عادة بتكون كويسة ، وبيبقوا اقوياء ، دايما مبتسمين وحساسين بطبيعتهم.

عينيهم دايما بتلقط التفاصيل وعندهم حس جمالي عالي ، ولكن لما بيدخلوا في جدال عادة ممكن ينسحبوا لانهم بيكرهوا المواجهات ، الوان الحظ بالنسبة لهم هي الوردي, الاصفر, الابيض, والازرق الفاتح ، ولبسهم للون الابيض ممكن يساعدهم في التأثير على الناس ، الاشخاص اللي ارقام ميلادهم 3 و 9 بيكونوا صداقات رائعة معاهم.

7- رقم الميلاد 7:

اصحاب رقم الميلاد 7 غالبا بيكونوا متعاطفين ومتسامحين ومتعاونين ، مبعدين وصرحا ، وشخصياتهم بسيطة ، بيحبوا السفر لاماكن فيها مية.

مفكرين, فلاسفة ، بيستمتعوا بالشعر والاستكشاف ، يعتبروا اشخاص محظوظين جدا ، والاشخاص اللي بيرتبطوا بيهم كمان بيكونوا محظوظين ، عندهم شخصية مغناطيسية جذابة وذاكرتهم قوية جدا ، لون الحظ بالنسبة لهم هو اللون الازرق الفاتح لانه بيساعد على تعزيز الطاقة الايجابية عندهم ، بيكونوا صداقات جيدة مع الاشخاص من رقم الميلاد1.

8- رقم الميلاد 8:

الرقم 8 بيرمز للثقة والاشخاص اصحاب الرقم ده بيعيشوا حياة متغيرة باستمرار ، معقدين شوية ودايما الناس اللس حواليهم مش بيقدروا يفهموهم ، بيحبوا التأمل والعمل لوحدهم من غير دوشة ولا زحمة ، ودايما بيطلعوا افكار ابداعية بتفاجيء اللي حواليهم.

شخصيتهم تشبه الهوا ، بمعنى انهم ممكن يبقوا زي نسمة الهوا الحلوة المنعشة او يدمروا كل حاجة في طريقهم زي الاعصار ، ولكن هما من جواهم طيبين بمجرد ما الناس تعرفهم وتقرب منهم ، الوان الحظ بالنسبة لهم هي الازرق, البنفسجي, الرمادي, والاسود ، والاسود ممكن يساعدهم دايما على تجنب المشاكل ، في العلاقات ممكن يكونوا صداقات مع الاشخاص مواليد 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, و 26.

9- رقم الميلاد 9:

الاشخاص مواليد الرقم 9 هما اصحاب شخصيات فريدة بكل معنى الكلمة ، شخصيتهم رائعة جدا ، وبيفضلوا ورا الحاجة اللي عايزين يحققوها في الحياة بكل اصرار ، بيتميزوا بالشجاعة والجرأة وممكن يبقوا عنيديين جدا كمان ، ومغامرين ، ولكن هما محتاجين يهتموا بصحتهم اكتر ، لان الاشخاص في رقم 9 بيكونوا معرضين للامراض ومشاكل صحية من صغرهم.

ممكن يبانوا انهم مغرورين ومعندهمش صبر وده بيأدي غالبا انهم يتفهموا غلط ، ولكن هما ممكن يضحوا بحياتهم للاشخاص اللي بيحبوهم لو اتطلب الامر ده ، احترامهم لوعدهم وكلمتهم مهم جدا بالنسبة لهم ، ممكن يوصلوا لمكانة كبيرة جدا لو بعدوا عن السلبية والنميمة اللي مالهاش لازمة ، الوان الحظ بالنسبة لهم هي الاحمر والوردي ، ممكن يعملوا صداقات جيدة مع الاشخاص اصحاب رقم الميلاد 9 زيهم.

الصفات الشخصية حسب اليوم من الاسبوع:

1- يوم الاتنين:

المولودين في اليوم ده عندهم نكران ذات ، بيبذلوا اقصى جهدهم عشان كل اللي حواليهم يعيش حياة سعيدة وصحية ، ودايما جواهم احساس انهم يقدروا يعملوا كتير.

2- يوم الثلاثاء:

المولودين في اليوم ده دايما مركزين على هدفهم ، مافيش قوة ممكن تمنعهم عن تحقيق اي حاجة هما عايزنها ، ولكن الموضوع لما بيمشي بطريقة غلط غير اللي هما مخططين لها صبرهم بينفذ.

3- يوم الاربعاء:

الاشخاص المولودين يوم الاربعاء فضوليين جدا ومعروفين عنهم انهم بيحبوا يسألوا كتير ، لانهم بيحبوا يعرفوا كل حاجة ، مش بيسمحوا لاي حد يدخل حياتهم الا اللي فعلا معجبين بيهم.

4- يوم الخميس:

المولودين في يوم الخميس ودودين وبيهتموا باللي حواليهم ، بيعاملوا الناس بالطريقة اللي حابين يتعاملوا هما بيها ، عشان كده هما بيكونوا صداقات كتير ومحبوبين من كل اللي حواليهم.

5- يوم الجمعة:

مواليد يوم الجمعة معروفين بقدراتهم الابداعية ، بيعرفوا يتعاملوا مع الاوقات الصعبة ، ولما الامور بتسوء بيعرفوا يتغلبوا على ده ويكملوا.

6- يوم السبت:

مواليد السبت بيتميزوا بمهارات فريدة ونادرة في ادارة الوقت ، وهما عارفين كويس جدا انهم يقدروا يعتمدوا على نفسهم ، ولكن مش دايما الاشخاص اللي في حياتهم يقدروا يعتمدوا عليهم.

7- يوم الاحد:

الاشخاص المولودين يوم الاحد هما اشخاص انطوائيين بيفضلوا قعدة البيت على الخروج ، بيحبوا يكونوا مع نفسهم ، لانهم دايما قلقانين ان الاشخاص اللي حواليهم يستغلوا طيبتهم ، لان وقتها بيظهر الجانب المظلم اللي جواهم او الجزء السيء.

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