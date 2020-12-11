رقم ميلادك ممكن يقول كتير عن شخصيتك

علم الارقام هو من العلوم القديمة ، وعلى حسب العلم ده ان الارقام بتتحكم في حاجات في حياتنا من العلاقات, الصحة, المال, والحياة بشكل عام ، والارقام المشتقة من اسم الشخص وتاريخ ميلاده بتستخدم من خلال علم الارقام لاستنتاج حاجات عن شخصيتة وحياته ، والنهاردة هنتعرف على الصفات الشخصية من رقم الميلاد.
حساب رقم الميلاد:
اول حاجة لازم تعرفي الاول رقم ميلادك ، وهو بيكون مثلا لو انتي تاريخ ميلادك 2 مارس 1989 ، رقم ميلادك هيكون هو رقم 2 ، ولو تاريخ ميلادك متكون من رقمين ، مثلا رقم 17 ، في الحالة دي رقم ميلادك هيكون 1 + 7 = 8 يعني رقم ميلادك هو 8 ، وهكذا كل واحدة تحسب الرقم بالطريقة دي حسب تاريخ ميلادها.
الصفات الشخصية من رقم الميلاد:
1- رقم الميلاد 1:
الاشخاص المولودين في رقم الميلاد 1 هما اشخاص بيشتغلوا بجد, جديرين بالثقة, جريئين, مثابرين, صادقين وجواهم احترام كبير لنفسهم ، هما يعتبروا قادة بالفطرة ، وسهل عليهم جدا تكوين صداقات ، وليهم شعبية كبيرة بين اصحابهم واهلهم ، وغالبا اللي حوالين بيظهروا الاعجاب بيهم لقدراتهم وافعالهم وصفاتهم.
بيحبوا كل شيء جميل وليهم ذوق رائع جدا ، ودايما بيتعاملوا بأدب وبأخلاق عالية في معظم الاوقات ، بيكرهوا جدا الاشخاص الكسالى او اللي مش بيشتغلوا بجد ، بيحبوا المخاطرة والمغامرة ، وجسديا هما جذابين وليهم شخصية جذابة ، الوان الحظ بتاعتهم هي الاصفر والاصفر الدهبي ، يعني لو بيعانوا من اي قلق او توتر بننصحهم يلبسوا اللون ده ، الاشخاص اصحاب رقم الميلاد 1, 4, و 7 بيتطابقوا بشكل جيد.
2- رقم الميلاد 2:
اشخاص خياليين ، بيعيشوا في عالم تاني كانهم طايرين ، ولكنهم بيكونوا اقوى عقليا اكتر من جسديا ، الاشخاص اصحاب الرقم 2 بيبدعوا في المهن اللي بتتطلب تحفيز ذهني ، وهما اشخاص “نعم” لانهم بيلاقوا صعوبة يقولوا “لا” للاشخاص المقربين منهم ، باختصار هما اشخاص طيبين وقلبهم كبير ، ومش غريب ابدا ان اللي حواليهم بيحبوهم وانهم دايما بيعرفوا يكونوا صداقات جديدة.
اصحاب رقم الميلاد 2 شاطرين في قراءة العقول ، بيحبوا يعيشوا جدا في اماكن قريبة من المية زي المحيطات, البحار, البحيرات ده المكان المفضل بالنسبة لهم ، الوان الحظ هي الاخضر الفاتح لانها بتساعد في زيادة مهارتهم العقلية ، والافضل يتجنبوا الالوان زي البنفسجي, الازرق, والاسود ، بيعرفوا يكونوا صداقات جديدة مع الاشخاص اللي رقم ميلادهم 2 زيهم.
3- رقم الميلاد 3:
هما اشخاص اقوياء, جريئين, وكلهم طاقة ، متدينين من جواهم بطرق غير تقليدية ، وروحانيين جدا ، طموحين وحكماء ، وعندهم نظرة ليبرالية للحياة ، لو في وقت حسوا بالغضب بيفضلوا محتفظين بالحكمة في التصرف مش بيتهوروا ، متحدثين جيدين وبيتكلموا دايما بمنطق ، بيحبوا الانظباط وانهم يمشوا على كل القواعد اللازمة.
بيعرفوا يتمتعوا بفلوسهم ومكانتهم ، مجال القانون والتعليم هما انسب المهن بالنسبة لهم ، الوان الحظ ليهم هي الازرق, الارجواني او البنفسجي, الوردي, والاصفر ، واللون الاصفر دايما هيجلب لهم الحظ السعيد ، الاشخاص اللي قبل رقم 3 هما شركاء جيدين ليهم وكمان الاشخاص المولودين في 6, 9, 15, 18, 24, و 27.
4- رقم الميلاد 4:
اصحاب الرقم 4 عندهم شخصيات متطرفة صعب التنبؤ بيها ، ممكن يبقوا مبسطوين وفي لحظة واحدة مودهم يتقلب العكس تماما ، متقلبين جدا وبيغيروا رايهم كتير ، بيحفظوا الاسرار كويس جدا ، عدوانيين شوية وده بيخلي الناس تبعد عنهم وتخاف منهم ، هيخالفوا القواعد بس لانهم عايزين كده ويقدروا يعملوا ده.
غالبا ممكن يبانوا انهم انانيين وغير متسامحين ، محتاجين مجهود عشان يحسوا باللي حواليهم ، الوان الحظ بالنسبة لهم هي الكاكي, الرمادي, والازرق ، الاشخاص المناسبين لهم هما اللي نفس رقمهم 4.
5- رقم الميلاد 5:
الاشخاص المولودين في يوم 5, 14, و 23 كلهم هيكونوا تحت رقم الميلاد 5 ، الاشخاص دول دايما مليانين بالافكار الجديدة ، مفكرين بيطلعوا دايما بافكار حديثة ، شاطرين في التخطيط ، عندهم فهم فريد وتفكير منطقي ، باختصار ، عقولهم دايما شغالة ، واجتماعيين جدا ومش بتلاقيهم غير مع مجموعة او صحبة.
بيعرفوا يعملوا صداقات كويس جدا ، بيحبوا السفر لانه بيساعدهم على تحقيق شغفهم للمعرفة والمعلومات الجديدة ، عندهم قدرة على التكيف بشكل كويس مع اي موقف يتحطوا فيه ، شكلهم بيبان اصغر من سنهم لانهم بيؤمنوا بعيش اليوم بيومه على اكمل الوجه وبينبسطوا بكل لحظة فيه ، الوان الحظ بالنسبة لهم هي الاخضر الفاتح, الرمادي, والابيض ، بيكونوا شراكة جيدة مع الاشخاص رقم 5 بالاضافة لرقم 1 و 3.
6- رقم الميلاد 6:
الاشخاص المولودين في 6, 15, و 24 كلهم تحت رقم الميلاد 6 ، الاشخاص دول بيكونوا جذابين جدا ، بيحبوا لبس الملابس الانيقة وتبقى حواليهم كل حاجة شيك وانيقة ، بيكرهوا الفوضى وبيحبوا كل حاجة تبقى مظبوطة ، ممكن يبقوا ماديين شوية لان عندهم ذوق عالي ، ولكن هما كرما وبيستمتعوا بصرف فلوسهم ، صحتهم عادة بتكون كويسة ، وبيبقوا اقوياء ، دايما مبتسمين وحساسين بطبيعتهم.
عينيهم دايما بتلقط التفاصيل وعندهم حس جمالي عالي ، ولكن لما بيدخلوا في جدال عادة ممكن ينسحبوا لانهم بيكرهوا المواجهات ، الوان الحظ بالنسبة لهم هي الوردي, الاصفر, الابيض, والازرق الفاتح ، ولبسهم للون الابيض ممكن يساعدهم في التأثير على الناس ، الاشخاص اللي ارقام ميلادهم 3 و 9 بيكونوا صداقات رائعة معاهم.
7- رقم الميلاد 7:
اصحاب رقم الميلاد 7 غالبا بيكونوا متعاطفين ومتسامحين ومتعاونين ، مبعدين وصرحا ، وشخصياتهم بسيطة ، بيحبوا السفر لاماكن فيها مية.
مفكرين, فلاسفة ، بيستمتعوا بالشعر والاستكشاف ، يعتبروا اشخاص محظوظين جدا ، والاشخاص اللي بيرتبطوا بيهم كمان بيكونوا محظوظين ، عندهم شخصية مغناطيسية جذابة وذاكرتهم قوية جدا ، لون الحظ بالنسبة لهم هو اللون الازرق الفاتح لانه بيساعد على تعزيز الطاقة الايجابية عندهم ، بيكونوا صداقات جيدة مع الاشخاص من رقم الميلاد1.
8- رقم الميلاد 8:
الرقم 8 بيرمز للثقة والاشخاص اصحاب الرقم ده بيعيشوا حياة متغيرة باستمرار ، معقدين شوية ودايما الناس اللس حواليهم مش بيقدروا يفهموهم ، بيحبوا التأمل والعمل لوحدهم من غير دوشة ولا زحمة ، ودايما بيطلعوا افكار ابداعية بتفاجيء اللي حواليهم.
شخصيتهم تشبه الهوا ، بمعنى انهم ممكن يبقوا زي نسمة الهوا الحلوة المنعشة او يدمروا كل حاجة في طريقهم زي الاعصار ، ولكن هما من جواهم طيبين بمجرد ما الناس تعرفهم وتقرب منهم ، الوان الحظ بالنسبة لهم هي الازرق, البنفسجي, الرمادي, والاسود ، والاسود ممكن يساعدهم دايما على تجنب المشاكل ، في العلاقات ممكن يكونوا صداقات مع الاشخاص مواليد 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, و 26.
9- رقم الميلاد 9:
الاشخاص مواليد الرقم 9 هما اصحاب شخصيات فريدة بكل معنى الكلمة ، شخصيتهم رائعة جدا ، وبيفضلوا ورا الحاجة اللي عايزين يحققوها في الحياة بكل اصرار ، بيتميزوا بالشجاعة والجرأة وممكن يبقوا عنيديين جدا كمان ، ومغامرين ، ولكن هما محتاجين يهتموا بصحتهم اكتر ، لان الاشخاص في رقم 9 بيكونوا معرضين للامراض ومشاكل صحية من صغرهم.
ممكن يبانوا انهم مغرورين ومعندهمش صبر وده بيأدي غالبا انهم يتفهموا غلط ، ولكن هما ممكن يضحوا بحياتهم للاشخاص اللي بيحبوهم لو اتطلب الامر ده ، احترامهم لوعدهم وكلمتهم مهم جدا بالنسبة لهم ، ممكن يوصلوا لمكانة كبيرة جدا لو بعدوا عن السلبية والنميمة اللي مالهاش لازمة ، الوان الحظ بالنسبة لهم هي الاحمر والوردي ، ممكن يعملوا صداقات جيدة مع الاشخاص اصحاب رقم الميلاد 9 زيهم.
الصفات الشخصية حسب اليوم من الاسبوع:
1- يوم الاتنين:
المولودين في اليوم ده عندهم نكران ذات ، بيبذلوا اقصى جهدهم عشان كل اللي حواليهم يعيش حياة سعيدة وصحية ، ودايما جواهم احساس انهم يقدروا يعملوا كتير.
2- يوم الثلاثاء:
المولودين في اليوم ده دايما مركزين على هدفهم ، مافيش قوة ممكن تمنعهم عن تحقيق اي حاجة هما عايزنها ، ولكن الموضوع لما بيمشي بطريقة غلط غير اللي هما مخططين لها صبرهم بينفذ.
3- يوم الاربعاء:
الاشخاص المولودين يوم الاربعاء فضوليين جدا ومعروفين عنهم انهم بيحبوا يسألوا كتير ، لانهم بيحبوا يعرفوا كل حاجة ، مش بيسمحوا لاي حد يدخل حياتهم الا اللي فعلا معجبين بيهم.
4- يوم الخميس:
المولودين في يوم الخميس ودودين وبيهتموا باللي حواليهم ، بيعاملوا الناس بالطريقة اللي حابين يتعاملوا هما بيها ، عشان كده هما بيكونوا صداقات كتير ومحبوبين من كل اللي حواليهم.
5- يوم الجمعة:
مواليد يوم الجمعة معروفين بقدراتهم الابداعية ، بيعرفوا يتعاملوا مع الاوقات الصعبة ، ولما الامور بتسوء بيعرفوا يتغلبوا على ده ويكملوا.
6- يوم السبت:
مواليد السبت بيتميزوا بمهارات فريدة ونادرة في ادارة الوقت ، وهما عارفين كويس جدا انهم يقدروا يعتمدوا على نفسهم ، ولكن مش دايما الاشخاص اللي في حياتهم يقدروا يعتمدوا عليهم.
7- يوم الاحد:
الاشخاص المولودين يوم الاحد هما اشخاص انطوائيين بيفضلوا قعدة البيت على الخروج ، بيحبوا يكونوا مع نفسهم ، لانهم دايما قلقانين ان الاشخاص اللي حواليهم يستغلوا طيبتهم ، لان وقتها بيظهر الجانب المظلم اللي جواهم او الجزء السيء.
8 اجزاء في الجسم ممكن تقول كتير عن شخصيتك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم ميلادك ممكن يقول كتير عن شخصيتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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