زيت الكافور لتفتيح البشرة وترطيبها وتوحيد لونها وجعلها أكثر إشراقاً

تتعرض البشرة للكثير من العوامل الخارجية المؤثرة عليها بشكل كبير، لذلك تتطلب البشرة العناية الكاملة يومياً حتى تتخلص من البقع الداكنة والتصبغات الموجودة عليها، حتى تصبح ناعمة ومشرقة، والتخلص من هذه المشاكل الشائعة بكثرة بين السيدات، يوجد العديد من الحلول بعيداً عن المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد كيميائية، مثل الماسكات والوصفات الطبيعية الأمنة على البشرة، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على ماسك الكافور لتفتيح البشرة.

يمتاز الكافور برائحته القوية والفواحه، يعد من أكثر المنتجات التي تستخدم في صناعة الكريمات، ويعد من الزيوت سريعة الإمتصاص، حيث يساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويعمل على التخلص من البقع الداكنة، ويعزز من إنتاج الكولاجين في البشرة مما يمنع ظهور التجاعيد.

يتم خلط 2 ملعقة صغيرة من الكافور المطحون مع كوب من زيت جوز الهند، و يخلطوا مع بعض، ثم يتم وضع الخليط في إناء زجاجي، ويفضل أن يكون الإناء لونه داكن، ثم يوضع في الشمس حتى يذوب الكافور.

يتم غسل الوجه ويجفف، ثم يوضع القليل من الخليط على البشرة ويدلك بلطف، ثم تغسل البشرة، مع وضع أي نوع كريم مرطب.