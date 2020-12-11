أفضل كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد وتجديد خلايا الوجه وإعادة شبابها، يعتبر الكولاجين من أهم البروتينات الرئيسية في الحفاظ علي صحة البشرة ونضارتها، وخاصة عند التقدم في العمر مما يحافظ علي شبابها حيث يلعب دوراً هاماً في محاربة التجاعيد كما يقلل من ظهور الخطوط الرفيعة والدقيقة، ولهذا تلجأ أغلب النساء إلي شراء كريمات الكولاجين الباهظة الثمن للقضاء علي التجاعيد وشد البشرة ولكن هذه الكريمات ليست في متناول الجميع، في حين أنه تتوافر مكونات طبيعية تعمل علي منحك بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد.

كريم كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة وتجديد شبابها وإزالة خطوط الوجه

الكولاجين الطبيعي هو أمر ضروري جداً لإعادة نضارة وحيوية البشرة وتتعدد أنواع الكولاجين حيث توجد في هيئة كريم أو ماسكات طبيعية لتجديد شباب البشرة، ولكن عند حدوث نقص في الكولاجين فإن جلد الوجه يبدأ في فقدان المرونة مما يتسبب في ظهور التجاعيد علي البشرة والخطوط، ولهذا سوف أقدم لكي في هذا المقال أفضل كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد ويجدد خلايا الوجه وإعادة شبابها.

كريم كولاجين طبيعي من جل الصبار واللوز المطحون وزيت جوز الهند

يعد جل الصبار من أقوي المكونات التي تحارب التجاعيد التي تظهر علي جلد البشرة، كما يساهم في تكوين خلايا جديدة وذلك لأنه يحتوي علي فيتامين A، C مما يجعله مصدر أساسي لتغذية البشرة، أما اللوز المطحون فهو يحتوي علي أحماض أمينيه وبروتينات تساعد علي إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا البشرة، وزيت جوز الهند يقوم بمنح ترطيب كبير للبشرة كما يحفز الكولاجين في البشرة.

2 قطعة صغيرة من جل الصبار.

1/4 كأس من زيت جوز الهند.

4 ملاعق صغيرة من اللوز المطحون.

نقوم بأخذ قطع الألوفيرا أو جل الصبار ونضعها في الخلاط أو الكبة ثم نضيف زيت جوز الهند، ونخلط المكونات جيداً.

نقوم بإضافة اللوز المطحون إلي المكونات ونضربهم حتي تتجانس المكونات وتصبح في قوام الكريم بدون أي تكتلات.

يوضع الكريم في علبة محكمة الغلق ويتم وضع الكريم من الليل للصباح ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويستعمل 3 مرات في الأسبوع للحصول علي نتائج مذهلة.

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مكونات كريم كولاجين لشد البشرة ومحاربة التجاعيد وتجديد الخلاياطريقة تحضير كريم كولاجين طبيعي وكيفية استخدامه علي البشرة