طريقة عمل محشي سوري كوسة وباذنجان على الطريقة السورية

طريقة عمل محشي سوري كوسة وبالباذنجان على الطريقة السورية، المحشي من الأطباق التي تشتهر لها الدول العربية، وكل دولة يختلف طعم المحشي لديها على دولة الأخرى ولكن يتوافقوا في طريقة الإعداد، فيوجد بها بهارات محددة توضع في المحشي، حيث يوجد المحشي المصري الذي يكون أغلب أنواعه محشية بالأرز والقليل يحشى باللحم المفروم، ويوجد المحشي السوري الذي يصنع باللحم المفروم، وسنتعرف من خلال تلك المقال على أفضل طريقة لعمل محشي الكوسا والباذنجان بخلطة محشي رائعة على طريقة السورية السهلة والشهية. مكونات عمل محشي سورية كوسا وباذنجان احضري 4 كيلو كوسا صغيرة الحجم أو متوسطة الحجم. عدد 3 كوب أرز أبيض نغسول ومصفى. نصف كيلو لحم مفروم بقري. نصف كوب زيت. 2 ملعقة كبيرة سمنة. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون. نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون. نصف ملعقة صغيرة قرفة. كوب طماطم مقشرة ومعصورة. 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم. 7 كوب مرقة دجاج. طريقة عمل محشي سوري الكوسا والباذنجان في وعاء يخلط الأرز مع اللحمة المفرومة غير ناضجة، مع نصف كوب من الزيت وملعقة من السمن حتى يمتزج ويضاف له ملح وفلفل أسود والبهارات والكمون، ويضاف لها كوب عصير طماطم وبصل مفروم ناعم.

وتحشو الكوسة بتلك الخلطة بعد أن تقلب المكونات ،بعد أن يتم تقويرها وتوضع جانبا حتى إعداد الصلصة.

في وعاء آخر ضعي الزيت مع عصير الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل والمرقة وكوب من الماء ويتركوا على نار حتى غليان.

رشي ملعقة كبيرة من نعناع مجفف إلى صلصة الطماطم ورصبيها على محشي الكوسة وترفع على نار حتى غليان الصلصة، تكون على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

يقدم محشي الكوسة وهو ساخن ويضاف عليه عند تقديم ملعقة كبيرة من السمنة، ويمكن عمل تلك الخلطة لحشو كل أنواع المحاشي باذنجان أو ورق عنب والفلفل الأحمر والأخضر. مكونات عمل محشي سورية كوسا وباذنجانطريقة عمل محشي سوري الكوسا والباذنجان

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