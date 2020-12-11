أضرار إزاله الشعر بالنتف واخطر الأماكن التي لا يجب إزالة الشعر بالنتف بها

أضرار إزاله الشعر بالنتف ، من أكثر ما يؤرق السيدات هي إزاله الشعر لما تسبب لها من الآلام كثيرة لأنه من الضروري إزاله الشعر من الجسم وخاصة منطقة الوجهة ، وقد تستخدم الكثير من السيدات والفتيات إزاله الشعر بالنتف ولكن قد تجهل خطورة هذه الطريقة في بعض المناطق والآن سوف نقدم لكم .

أضرار إزاله الشعر بالنتف في هذه المناطق

اخطر أماكن إزاله الشعر بالنتف بها وتعتبر إزالة الشعر من أهم المشاكل التجميلية التي تواجه السيدات والفتيات ولكن هناك خطورة في إزالة الشعر بإحدى طرق إزاله الشعر وهي طريقة النتف .

التخلص من الشعر الأبيض بالنتف

أكد خبراء العناية بالشعر من خطر إزاله الشعر الأبيض بالنتف لأنه يضر بصيلات الشعر وضرر الشعر ويمكن حل هذه المشكلة بصبغ الشعر أو قص الشعر الأبيض بدلا من نتفه ، خاصة انه هناك شائعة تقول أن نتف الشعر الابيض يسبب زيادته ولكن خبراء الشعر نفوا هذا الكلام .

من المؤكد أن منطقة الحاجب من المناطق الحساسة في الجسم لذا لا ينصح باستخدام النتف في إزالة الشعر لأنها تسبب الظهور المبكر للتجاعيد وخاصة حول العين لان هذه المنطقة رقيقة جداً .

وإن نتف الشعر قد يضر الشعر ولا يكون متساوي في الطول .

إزالة الشعر الزائد في الحاجب بالنتفإزالة الشعر فوق الحبوب بالنتف

قد تحدث التهابات فوق الحبوب بسبب نزع الشعيرات الموجودة عليها بالنتف ، لذلك ينصح بمعالج الحبوب أولاً بالمضادات الحيوية .

وبعد معالجة الحبوب يمكن إزالة الشعر بدون أي أثار جانبية

عند إزالة الشعر بالشمع نقوم بإزالة الشعر في اتجاه نمو الشعر .

لتقليل حدوث العدوى يجب غسل هذه المنطقة قبل نزع الشعر منها .

بعد التخلص من الشعر بالنتف نستخدم كريمات ترطيب ويفضل كريمات الأطفال .

إذا كان هناك حساسية في الجلد أو بثور لا نستخدم طريقة نتف الشعر .

من الضروري أن لا نستخدم نفس الملقاط ونفس المكينة بين شخص وآخر .

أهم النصائح التي يجب اتباعها عند نتف الشعر لتقليل الأضرار