أفضل طريقة لعمل البسبوسة التركية المحشية بالقشطة مثل الجاهزة تماماً

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة بشكل كبير، تسمى في بعض الدول العربية الهريسة أو النمورة، ويطلق عليها هريسة السميد، لأن مكونها الأساسي هو السميد، يدخل فيها العديد من المكونات وتحشى بالكثير من الحشوات، ويمكن إضافة بعض المكونات إليها ليميز طعمها عن أي بسبوسة أخرى، تحضر بطرق متنوعة ولا تحتاج لمجهود، ويمكن حشوها بحشوات مختلفه مثل الشيكولاته، أو الجبنة، أو القشطة، أو جوز الهند والمكسرات، وقد يختلف طرق إعدادها من بلد لأخرى تبعاً للإضافات المضافة إليها.

طريقة عمل البسبوسة التركية المحشية بالقشطة

يتميز المطبخ التركي بتقديم العديد من الحلويات التي إنتشرت بشكل كبير في أنحاء العالم، وأصبحت تطهى بعدة طرق مختلفة، واليوم سنتطرق على حضراتكم طريقة عمل البسبوسة التركية بالقشطة.

كوب ونصف من السميد.

2 ملعقة صغيرة بشر ليمون وبرتقال.

4 ملاعق صغيرة ماء ورد.

2 بيضة.

كوب حليب.

كوب جوز هند.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

فستق مجروش.

نصف كوب سكر.

نصف كوب حليب.

3 ملاعق نشا.

ملعقة فانيليا.

كوب من القشطة.

كوب ونصف من الماء.

كوب سكر.

ملعقة ماء ورد.

عصير نصف ليمونة.

يحضر إناء ويوضع فيه الحليب، ثم تضاف النشا بعد تذويبها في ماء وتخلط ثم تصب فوق الحليب ويقلب جيداً، ثم يضاف القشطة والفانيليا.

تحرك المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط سميك، ثم يرفع من على النار.

يحضر إناء ويوضع فيه مكونات البسبوسة ثم تخلط جيداً مع بعضها البعض بواسطة أصابع اليد.

نحضر صينية البسبوسة وتدهن بالسمن ثم ترش بالقليل من الدقيق، ثم يصب فيها نصف خليط البسبوسة، ثم يوضع عليه حشو القشطة وتفرد بلطف بالتساوي.

ثم يوضع باقي خليط البسبوسة على الحشو، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة.

تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالقطر فور خروجها من الفرن مباشرة، ثم تقدم ويرش عليه القليل من الفستق.

يحضر إناء ويوضع فيه مكونات القطر ويرفع على النار لمدة 10 دقائق، حتى يصبح سميك قليلاً، ثم يرفع ويترك ليبرد.

يصب على البسبوسة بارداً فور خروجها من الفرن.

مكونات البسبوسة:مكونات القشطة:مكونات القطر:تحضير القشطة:تحضير البسبوسة:تحضير القطر: