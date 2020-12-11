فطائر الكودو القطنية الهشه للفطار ولسندوتشات المدرسة طعمها رهيب

ربات البيوت بصفة عامة يبحثون بشكل دائم عن كل ما هو جديد بمجال الحلويات والفطائر والمخبوزات والمعجنات، ومن بينها فطائر الكودو الهشة القطنية الشهية للغاية، التي يحبها الكبار والصغا، ونحن اليوم سوف نوضح لكم طريقة سريعة لعمل فطائر الكودو بالمنزل بأقل تكلفة وأقل مكونات والنتيجة مضمونة وناجحه بالخطوات تابعي معنا الان.

إليكم الآن طريقة عمل فطائر الكودو القطنية الهشة في المنزل بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل:

كوبان من الحليب الدافئ.

5 كوب من الدقيق.

3 ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقتين من السكر.

رشة ملح.

نصف كوب من الزيت.

رشة ملح.

بياض بيضة.

ملعقة خل.

ملعقة خميرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

3 صدور دجاج مقطعة لمكعبات.

3 حبات من الفلفل الأخضر.

ملعقة ثوم مهروس.

رشة ملح.

القليل من الفلفل الأسود.

بودرة مرقة دجاج.

ملعقة صويا صوص.

عصير ليمون.