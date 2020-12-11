فطائر الكودو القطنية الهشه للفطار ولسندوتشات المدرسة طعمها رهيب

ربات البيوت بصفة عامة يبحثون بشكل دائم عن كل ما هو جديد بمجال الحلويات والفطائر والمخبوزات والمعجنات، ومن بينها فطائر الكودو الهشة القطنية الشهية للغاية، التي يحبها الكبار والصغا، ونحن اليوم سوف نوضح لكم طريقة سريعة لعمل فطائر الكودو بالمنزل بأقل تكلفة وأقل مكونات والنتيجة مضمونة وناجحه بالخطوات تابعي معنا الان.طريقة عمل فطائر الكودو القطنية
إليكم الآن طريقة عمل فطائر الكودو القطنية الهشة في المنزل بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل:المكونات:
- كوبان من الحليب الدافئ.
- 5 كوب من الدقيق.
- 3 ملاعق من الحليب البودرة.
- ملعقتين من السكر.
- رشة ملح.
- نصف كوب من الزيت.
- رشة ملح.
- بياض بيضة.
- ملعقة خل.
- ملعقة خميرة.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- 3 صدور دجاج مقطعة لمكعبات.
- 3 حبات من الفلفل الأخضر.
- ملعقة ثوم مهروس.
- رشة ملح.
- القليل من الفلفل الأسود.
- بودرة مرقة دجاج.
- ملعقة صويا صوص.
- عصير ليمون.
- يتم خلط كافة مكونات العجين معاً مع الاستمرار في العجن لعدة دقائق حتى نحصل على عجينة ملساء.
- نقوم بوضع العجين في وعاء مدهون بالزيت وتترك لمدة ساعة حتى تتفاعل.
- نقوم بتحضير الحشو من خلال وضع مقلاه في القليل من الزيت ويشوح بها قطع الدجاج، ويضاف لها باقي المكونات.
- نقوم بتقطيع العجين لكرات وتفرد ويوضع بها الحشو وتلف على هيئة رولات.
- نقوم بوضع الفطائر في الفرن وتترك حتى تنضج وتصبح ذات لون ذهبي وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.
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