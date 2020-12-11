تسوية البطاطا في الفرن أو الميكروييف بطريقة سهلة وبسيطة لوجبة مغذية

تعد البطاطا من ألذ أنواع الخضراوات على الإطلاق وأكثرها فائدة حيث يمكنك تسوية البطاطا في الفرن أو شويها في الميكروييف وتناولها كوجبة خفيفة مشبعة غنية بالعناصر الغذائية الضرورية والفيتامينات والمعادن أو يمكنك استخدامها لتحضير الذ وصفات الحلويات البسيطة ولكن الشهية التي ستجعل أطفالك ينبهرون بها ويرغبون في تناولها كل يوم، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي طريقة شوي البطاطا وتخزينها.

قومي بغسل حبات البطاطا بالماء جيداً ونقعها حتى ينفصل عنها كل الأتربة والطين العالق بها. قطعي ثمار البطاطا إلى شرائح متوسطة السمك ثم ضعيها في طبق مناسب للميكروييف. أدخلي البطاطا الميكروييف على درجة حرارة مناسبة لمدة خمس دقائق على الأقل. أخرجي البطاطا واقلبيها على الجانب الآخر لضمان تسويتها من الجهتين. أدخليها الميكروييف مرة أخرى لمدة خمس دقائق حتى تنضج تماماً. أخرجي البطاطا الناضجة وتقدم ساخنة.

قومي بنقع البطاطا في إناء واسع وعميق به ماء. يجب أن يغطي الماء كل حبات البطاطا واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل منقوعة. اغسلي البطاطا بالماء للتخلص من الأتربة. قومي بتجفيف البطاطا واتركيها على قطعة قماش نظيفة لبعض الوقت. في تلك الأثناء أشعلي نار الفرن على درجة حرارة مائتين درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتى يكون ساخن وجاهز للتسوية. يمكنك وضع البطاطا على شبكة الفرن وفردها عليه أو يمكنك لف كل قطعة بطاطا في ورق من القصدير وإدخالها الفرن. تفقدي البطاطا كل نصف ساعة وقلبيها على جميع الجوانب للتأكد من نضوجها من جميع الجهات. ستلاحظين أن القشرة الخارجية للبطاطا بدأت بالذبول هذا يدل على نضجها. تحققي من نضوج البطاطا من الداخل باستخدام السكين حيث ستلاحظين دخولها بسلاسة في حالة نضوج البطاطا. أخرجي البطاطا من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم قشريها. تقدم البطاطا ساخنة أو باردة ويمكنك أيضاً هرسها وإضافة الباشميل الحلو إليها وطهيها في الفرن لصنع ألذ طبق حلوى. يمكنك وضعها في كؤوس مع صوص الشوكولاتة والكريمة والمكسرات وتقديمها كتحلية مميزة.

تسوية البطاطا في الفرن الطريقة الصحيحة لشوي البطاطا في الميكروييف:تسوية البطاطا في الفرن وشويها: