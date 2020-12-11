إذا وجدت لعاب علي وسادتك أثناء استيقاظك من النوم فعليك معرفة الاسباب والحظر منها

نجد الكثير منا سواء أطفال أو كبار يلاحظون فور الاستيقاظ من النوم سيلان اللعاب على الوسادة، وبالأخص عند لاستلقاء على الظهر، مما يسبب لهم الفضول للبحث عن السبب وراء ذلك، وهل ذلك يشير للإصابة بأي أمراض خطيرة، فقد أشار الكثير من الأطباء أن ذلك يشير أنك تعاني من بعض المشاكل الصحية المتنوعة بين الكثير من الحالات، ونحن اليوم سوف نتعرف على سيلان اللعاب وأسباب ظهور عند النوم.سيلان اللعاب عند النوم
يعرف سيلان اللعاب أثناء النوم من أحدى الأمور التي تسبب لنا الإحراج، وتنتشر بين الأطفال بكثرة وبالأخص في مرحلة التسنين ونلاحظه على الطفل في النوم واليقظة أيضاً، ولكن عندما يظهر على الكبار يكون أمر مقلق ومن الممكن أن يكون إشارة لأمراض خطيرة بالجسم.الأسباب الشائعة لسيلان اللعاب أثناء النوم
- وضعية النوم غير صحيحة، فعندما ينام الفرد على بطنه أو جانبه ففي الغالب نلاحظ فتح الفم وبالتالي يسيل اللعاب على الوسادة، ولكن عند الاستلقاء على الظهر يساعد على بلع اللعاب طبيعياً.
- أيضاً الإصابة بأمراض المعدة وارتجاع المريء، يكوب من أهم الأسباب وراء زيادة إفراز اللعاب، لأنها تقوم بتحفيز انتاج الحمض الموجود بالمعدة للمريء.
- عند الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية الشائعة بين نسبة كبيرة من الأشخاص، فيكون لدينا صعوبة في التنفس والبلع بشكل طبيعي، وينتج عنه سيلان اللعاب خلال النوم.
- كذلك الإصابة بنزلات البرد وانسداد الأنف يكون الشخص وقتها بحاجة لفتح الفم للتنفس وبالتالي يخرج اللعاب.
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