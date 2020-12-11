زيت هندي فعال لحل جميع مشاكل الشعر

زيت هندي لحل جميع مشاكل الشعر، مؤخرًا أصبح ذلك الزيت من أشهر زيوت الشعر المستخدمة للنساء والرجال، إذ أنه يطلق عليه اسم سيد الشعر، وهو زيت بهرنجراج وهو زيت هندي مستخرج من نبتة الماهاكاني وتعرف بأنها ملكة النباتات، وله العديد من الفوائد للبشرة والشعر، فهو رائع في مجال العناية بالشعر والبشرة.

أهمية زيت بهرنجراج للشعر

وفقًا لدراسة طبية أقامتها صحيفة جورنال أوف ايتنوفارماكولوجي، بأن زيت بهرنجراج الهندي غني بعناصر غذائية عديدة مفيدة للشعر، مثل عنصر المغنيسيوم وفيتامين E وفيتامين D وعنصر الحديد وعنصر الكالسيوم مع مجموعة من مضادات الأكسدة، ولكل تلك العناصر هو هام وضروري للشعر إذ يوفر له الكثير من العناصر التي تساعده حتى ينمو بشكل صحي.

فوائد زيت بهرنجراج للشعر

ومن إيجابيات زيت بهرنجراج الهندي للشعر:

يزيد من حيوية الشعر

له فعالية واضحة استعادة الشعر لحيويته بطريقة طبيعية، فهو يقلل من تقصف أطراف الشعر ويزيد من لمعانه ونعومته، وبذلك يصبح الشعر أكثر حيوية وصحةً، ويستخدم بخلطه بكمية متساوية من زيت جوز الهند، ووضعها في عبوة رذاذة صغيرة وتستخدم لرش الشعر بها يوميًا.

يخلص الشعر من القشرة

يسمح بترطيب فروة الشعر الجافة، مما يقلل من تكون قشرة الشعر على الفروة والتي قد تسببها البكتيريا كذلك، وبذلك يقلل من الرغبة في حكة فروة الشعر، ويستخدم لمدة أسبوعين حيث يتم تدليك فروة الرأس به يوميًا قبل النوم، وفي الصباح يغسل الشعر بماء وخل التفاح مع الشامبو المخصص للشعر.

تحفيز نمو الشعر

يسمح للشعر بالنمو بمعدل أكثر من ذي قبل، فيزيد طوله وحجمه ويصبح أكثر كثافةً، من خلال تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس وتوفيرها للكثير من العناصر الغذائية الطبيعية التي يتغذي عليها الشعر، ويستخدم من حيث تطبيق زيت بهرنجراج وهو ساخن على الثروة وبعد مرور من ساعة حتى 3 ساعات يغسل بالماء مع الشامبو.

الوقاية من شيب الشعر المبكر

لأنه غني بخضاب ملونة فهو يؤخر من تكون شيب الشعر ويجعله محتفظًا بلونه كما هو لفترات عمرية طويلة، ويستخدم بخلط مقدار مناسب منه مع زيت الأملا، وتطبيقه على الشعر لمدة ليلة كاملة وفي الصباح يغسل جيدًا بالشامبو والماء.