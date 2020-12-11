سلطة كول سلو بالكرنب الشهية حضريها كما تحضر في أفخم وأشهر المطاعم

تعد سلطة كول سلو من أشهر الأطباق الجانبية على الإطلاق فليس هناك مطعم للوجبات السريعة لا يقدم ذلك الطبق الشهي بجانب الأطباق الرئيسية فهذه السلطة مناسبة بجانب ساندوتشات البرجر سواء اللحم أو الدجاج كما تناسب أطباق المشويات والمقليات بالإضافة إلى أنك يمكنك تناولها كوجبة إذا كنت تتبعين حمية غذائية، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي طريقة تحضير تلك الوصفة بالتفصيل.

نصف كوب من المايونيز أو أحد بدائله الصحية.

خمس ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح ويمكنك استبداله بالخل الأبيض العادي.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ثلاث أكواب ونصف من أوراق الملفوف صغيرة الحجم.

جزرة واحدة متوسطة الحجم.

قومي بغسل أوراق الملفوف جيداً بالماء للتخلص من الأتربة العالقة عليها. قطعي الأوراق إلى قطع صغيرة ثم افرميها حتى تصبح ناعمة أو ابشريها بالمبشرة. قشري الجزرة واغسليها ثم ابشريها كما فعلت بالملفوف. أحضري وعاء مناسب الحجم وضعي به المايونيز ثم أضيفي إليه الخل وقلبي. أضيفي السكر الأبيض وقلبي حتى يذوب تماماً في الخليط. أضيفي الجزر المبشور وقلبي ثم أضيفي الملفوف. قلبي المكونات جيداً حتى يغطي الصوص الخضراوات. تبلي سلطة كول سلو بالملح والفلفل الاسود والبصل البودر وقلبي جيداً حتى تتوزع النكهة. ضعي السلطة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تصبح جاهزة. توضع في أطباق التقديم وتقدم باردة بجانب الوجبات والمشوية والمقلية والساندوتشات.

سلطة كول سلو المقادير اللازمة لتحضير السلطة:خطوات تحضير سلطة كول سلو:بدائل المايونيز الصحية:

إذا كنت لا ترغبين في استخدام المايونيز في تلك الوصفة خوفاً على صحة أطفالك فيمكنك استخدام أحد بدائل المايونيز الآتية:

الخردل: يمكنك استبدال المايونيز بنوع جيد من الخردل قليل الملح فهو لذيذ وسيعطي للسلطة طعم مميز ومناسب للأكلات.

يمكنك استبدال المايونيز بنوع جيد من الخردل قليل الملح فهو لذيذ وسيعطي للسلطة طعم مميز ومناسب للأكلات. الأفوكادو: يمكنك هرس حبة من الأفوكادوا ووضعها على السلطة بدلاً من المايونيز وستعطيك طعم مميز وصحي.

يمكنك هرس حبة من الأفوكادوا ووضعها على السلطة بدلاً من المايونيز وستعطيك طعم مميز وصحي. الزبادي: يمكنك وضع الزبادي بدلاً من المايونيز مع إضافة التوابل حيث أن له نفس اللون والقواكم وسيعطيك نفس النتيجة.