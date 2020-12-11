طريقة عمل الجاتوه بالفانيليا حلوى شهية وسهلة التحضير مناسبة لأعياد الميلاد والأفراح والمناسبات

يعد الجاتوه بالفانيليا من ألذ أنواع الجاتوهات على الإطلاق فبمقادير بسيطة وخطوات سهلة يمكنك تحضير ألذ حلوى أسفنجية مع إضافة النكهات التي تفضلينها ،يمكن عمل تلك الحلوى الشهية وتقديمها في أعياد الميلاد والمناسبات الكبيرة فهذا الكيك هو الأنسب لحفلات الزفاف والاحتفال بالمناسبات السعيدة ولن تحتاجي إلى شراء الجاتوه بعد اليوم ،تابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضريه في مطبخك بكل سهولة. الجاتوه بالفانيليا المقادير اللازمة لتحضير الجاتوه: خطوات تحضير الجاتوه بالفانيليا: ضعي البيض في وعاء مناسب الحجم ثم أضيفي إليه السكر والفانيليا. اخفقي المكونات معاً باستخدام المضرب الكهربائي حتى يذوب السكر. أضيفي الزيت إلى المكونات بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي البيكينج بودر إلى الدقيق وقلبي. أضيفي اللبن إلى خليط البيض واخفقي جيداً. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض بشكل تدريجي مع الخفق باستمرار في اتجاه واحد حتى يتشكل الخليط. أحضري قالب الكيك وادهنيه بطبقة من الزبدة حتى لا تلتصق الكيكة بالقالب أثناء التسوية. ضعي الخليط في قالب الكيك ثم أدخليه الفرن الساخن لمدة أربعين دقيقة حتى ينضج. تأكدي من نضوج الجاتوه بالفانيليا باستخدام خلة أسنان رفيعة. أخرجي القالب من الفرن واتركيه يبرد ثم أزيلي الكيك منه. زيني الجاتوه بالكيك والكسر المطحون الناعم وقطعيه ثم قدميه بارد. طريقة صنع الجاتوه من بواقي الكيك: قومي بتجميع قطع الكيك القديمة وضعيها في طبق. اسكبي عليها كمية من صوص الشوكولاتة حتى تصبح طرية. ضعي قطع الكيك في مكؤوس التقديم أو يمكنك وضعها على ورق زبدة ولف الورق بها على شكل رول لضغطها. أدخلي الكيك الثلاجة حتى يتماسك لعدة ساعات وبعدها أخرجيه وزينيه. يمكنك إضافة الآيس كريم إلى الكيك أو شوكولاتة النوتيلا أو الكريمة أو حتى قطع من الفواكه. الجاتوه بالفانيليا المقادير اللازمة لتحضير الجاتوه:خطوات تحضير الجاتوه بالفانيليا:طريقة صنع الجاتوه من بواقي الكيك:

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