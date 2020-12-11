مشروب الحليب الذهبي المشروب السحري لجسم صحي خالي من الأمراض

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هل سمعت من قبل عن مشروب الحليب الذهبي هذا المشروب يعد من أفضل المشروبات الصحية وأكرها فائدة للجسم فهو الطريق لجسم خالي من المشاكل الصحية والأمراض ،يحضر هذا المشروب السحري عن طريق خلط الحليب الساخن بالكركم ليعطيط في النهاية مشروب غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا فوائد هذا المشروب.مشروب الحليب الذهبي فوائد المشروب للجسم:
- له خصائص مضادة للأكسدة:
يحتوي مشروب اللبن بالكركم على نسبة عالية من مضادات للأكسدة والتي ستمدها من الكركم والزنجبيل والقرفة الداخلة في تكوينه ،هذه المواد تعمل على محاربة الشوارد الحرة والتي تعمل على تدمير خلايا الجسم وتلفها كما أنها تسبب نشاط الخلايا السرطانية في الجسم إذا لم يتم إيقافها.
- تقليل الالتهابات:
يمتلك هذا المشروب خواص مضادة للالتهابات بسبب مادة الكركمين الموجودة في الكركم والتي تعمل على تقليل الالتهابات في الجسم والحد من آلام التهابات العظام والمفاصل وأيضاً الالتهابات الروماتزمية والتهابات العضلات والأعصاب.
- تحسين وظائف الدماغ:
يعمل مشروب الحليب الذهبي على تعزيز الذاكرة عن طريق تنشيط خلايا المخ وتحفيز عملية تجديدها ويقلل من تلفها كما يزيد من إفراز هرمونات ومواد كيميائية مسئولة عن النشاط والتركيذ.
يحمي هذا المشروب المخ من الإصابة بالأمراض العقلية الناتجة عن التقدم في العمر والشيخوخة مثل الزهايمر ومرض شلل الرعاش، كما أنه يحسن من الحالة المزاجية للإنسان ويساعد على علاج الاكتئاب.طريقة عمل مشروب الحليب الذهبي:
- 120 مل من لبن جوز الهند
- ملعقة كبيرة من الكركم
- نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون
- نصف ملعقة من القرفة المطحونة.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
اخلطي المكونات مع بعضها البعض ثم ضعيها في وعاء واتركيه على نار متوسطة لمدة عشر دقائق حتى يغلي.
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