طريقة عمل شامبو الشعر والجسم الأمن في المنزل بأبسط الخطوات

شامبو الشعر والجسم ، من أهم الوصفات التي تبحث عنها النساء، بسبب مشاكل الشعر الكثيرة التي يتعرضن لها، فهناك الكثيرين منهم يتعرضون لتساقط الشعر، وانتشار القشرة بفروة الرأس، مما يجعلهم يبحثون عن الوصفات الأمنة لتقوية الشعر ومنع سقوطه، وإزالة القشرة من الرأس، وأغلبهن يذهبن للصيدليات لشراء الشامبوهات غالية الثمن، والتي يعتبر أغلبها غير أمن على فروة الرأس، بسبب عدم جودتها وتكلفة صناعتها الزهيدة لكي تكسب الشركات المصنعة مبالغ طائلة من هذه المركبات.

والشامبو من المستحضرات التي تستخدم في تنظيف الشعر والجسم من الميكروبات والجراثيم، ويتكون من مواد كيميائية عدة بنسب معينة تمنح الشعر والجسم النظافة المطلوبة، وتحميهم من الإصابة بالجراثيم، وجميع الملوثات التي يتعرضون لها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على طريقة عمل شامبو الشعر والجسم في المنزل بطرق بسيطة.

مكونات عمل شامبو الشعر والجسم

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على مكونات عمل الشامبو في المنزل وهى كما يلي:-

500 جرام من التكسابون، وهى عبارة عن مادة بيضاء جيلاتينية، وهذه المادة ضعيفة الذوبان في الماء. 370 جرام من مادة K.D وهى مادة شكلها أصفر لزجة القوام. 20 جرام من حمض الستريك وهى مادة حافظة بيضاء اللون على شكل حبيبات. واحد جرام صبغة لونية يتم إذابتها أولاً في 5 مللي لتر من الماء. 10 جرام من العطر السائل. 4 لتر من الماء المقطر النقي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير شامبو الشعر والجسم من خلال الخطوات الآتية:-