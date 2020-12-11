كريم لبان الدكر معجزة للتخلص من التجاعيد وتفتيح وشد البشرة والتخلص من جميع مشاكل بشرتك

كريم لبان الدكر لا يوجد أي فتاة لا تواجه مشاكل البشرة المتنوعة، سواء كانت حب شباب أو جافة أو الرؤوس السوداء والبثور والهالات السوداء والتجاعيد، وكل ذلك يكون له تأثير سلبي على البشرة، وكل ذلك يقضي عليه مكون واحد وهو الكولاجين الفعال في التخلص من مشاكل البشرة المتعددة، ولم يعرف الكثير أنه موجود بكميات كبيرة في لبان الدكر، ومن الممكن أن تستعيني به من أجل الحصول على بشرة نضرة خالية من أي عيوب، فتعالي معنا لكي نتعرف سوياً على طريقة الاستفادة من لبان الذكر.

طريقة عمل كريم لبان الدكر الطبيعي للتخلص من تجاعيد البشرة ومشاكلها المتعددة:

نقوم بإحضار 4 ملاعق من لبان الذكر وملعقة واحدة من الدقيق، وكوب من ماء الورد، ونقوم بنقع لبان الذكر به لمدة ليلة كاملة.

في الصباح نضع المزيج على النار ويضاف له الدقيق، ويقلب بشكل جيد حتى أن نحصل على قوام كريمي.

نرفع الخليط من على النار ويترك جانياً حتى أن يبرد تماماً، ونقوم بغسيل البشرة وتنظيفها بالغسول المناسب لها، ويوزع على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة ونقوم بغسل الوجه وترطيب البشرة بالكريم المناسب لنوع بشرتك.

نقوم بوضع لبان الدكر في إناء نظيف ويترك جانياً ونقوم بغلي الماء على النار حتى يصدر منها فقاعات، ونقوم بسكب الماء على لبان الذكر ويغطى ويترك لمدة 24 ساعة، وسوف يتغير لون الماء تصبح كالحليب ويطبق على البشرة ويترك حتى أن يجف ومن ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.