بشرى سارة.. أخيرا العلاج النهائي لمشكلة قشرة الشعر وظهورها المتكرر بمكونات 100% طبيعية آمنة

طرق ووصفات علاج قشرة الشعر وفروة الرأس، مشكلة القشرة تعد من أكثر المشاكل إزعاجا والتي يعاني منها العديد من الناس، فهي تتسبب في التهابات جلدية، وتهيج فروة الرأس، مما يسبب لهم الشعور بالانزعاج الشديد والرغبة الدائمة في الحكة، معظم الناس يستخدمون المستحضرات الطبية من الصيدليات، وفعلا قد تختفي القشرة لفترة ثم تعود للظهور مرة أخرى، لذا سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وصفات مجربة لعلاج قشرة الشعر.

وصفة علاج قشرة الشعر باستخدام لأسبرين

إن الأسبرين الطبي يعتبر من أنجح الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء على القشرة، كل ما عليك هو أن تقومي بطحن قرصين من الأسبرين، و إضافة المسحوق إلى ربع كوب من الشامبو الذي تستعملينه، ثم يتركي على الشعر مدة دقيقتين، ثم قومي بغسل فروة رأسك بالماء الجاري، و استمري في تكرار هذه الوصفة باستمرار، حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

طريقة علاج قشرة الشعر بالزيوت الرطبة

تعد الزيوت الرطبة الطبيعية من أروع الوصفات الطبيعية المعروفة منذ القدم والتي تقضي على القشرة، ,والطريقة هي أن تقومي بوضع كوب كبير من زيت اللوز في وعاء على نار هادئة جدا، لمدة دقيقة واحدة حتى يدفأ قليلا، ثم قومي بوضعه على شعرك ودلكي به فروة الرأس مع تدليكا مستمرا خلال أول ربع ساعة تضعيه فيها قبل الذهاب الى النوم مباشرة، و اتركيه حتى الصباح، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر الجاري. قومي بتكرارهذه الطريقة مرة كل ثلاثة أيام، حتى الوصول للنتيجة المرغوبة.

كيفية علاج قشرة الشعر بخل التفاح

يعتبر خل التفاح حل من أسرع حلول الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من قشرة الشعر، والطريقة هي أن تقومي بمزج كوبا كبيرا من الماء مع كوبين كبيرين من خل تفاح، ثم ضعيه على شعرك مع تدليك رقيق بدءا من فروة الرأس إلي الأطراف، و اتركيه لمدة عشر ساعات (يفضل وضعه قبل النوم)، ثم بعد ذلك اغسليه بالماء الجاري. تكرر هذه الوصفة بصفة مستمرة دورية، حتى التخلص التام من قشرة الشعر.