وصفات لتبييض الأسنان بمكونات طبيعية غير مكلفة تخلصك من الاصفرار نهائيا

وصفات لتبييض الأسنان بمكونات بسيطة من الطبيعة تمنحها بياض كاللؤلؤ من أول استخدام، الابتسامة البيضاء هي ما تسعي إليه كل النساء وذلك لأنها عنوان جمالها وتمنحها الثقة في النفس، كما أن المحافظة والاهتمام بتنظيف الأسنان هو أمر ضروري لحمايتها من التسوس والاصفرار، ولكن تتعرض الأسنان يومياً للعديد من العوامل التي تؤثر علي لونها الأبيض الناصع مثل تناول الطعام والمشروبات الغازية مما تتسبب في فقدان بياضها ولمعانها، كما أن الأسنان البيضاء تجعلك تبدين رائعة الجمال حين تبتسمين فتظهر ابتسامتك مضيئة بإسنان لامعة كاللؤلؤ،كما أننا سوف نقدم العديد من الوصفات البسيطة لتبييض الأسنان والتي يستطيع كل مننا تطبيقها بسهولة في المنزل نظراّ لبساطة مكوناتها الغير مكلفة والتي ستخلصك من اصفرار الأسنان إلى الأبد.

وصفات لتبييض الأسنان وجعلها لامعة بسهولة وبدون تكلفة

تتعدد خلطات ووصفات تبييض الأسنان بمكونات طبيعية بسيطة تمنحها اللمعان وتخلصها من الاصفرار وتساعد أيضا على انتعاش رائحة الفم لأن كلما كانت الأسنان بيضاء يدل ذلك على نظافتها وعدم تكون الرواسب الجيرية عليها مما يجعلها غير معرضة لتكون البكتيريا الضارة والمسببة لرائحة الفم الكريهة، واليوم سوف نقدم لكم بعض من هذه الوصفات الطبيعية التي تمنحكم أسنان بيضاء لامعة دون الحاجة إلي الذهاب إلى الطبيب لتبييض الأسنان وبمكونات كلها طبيعية وغير مكلفة.

وصفة عصير الليمون و(بيكربونات الصوديوم) لتبييض الأسنان

تستخدم هذه الوصفة لتبييض الأسنان وذلك بعصر أربعة حبات من الليمون ويتم تصفيته جيدا من أي بذور به ثم بإضافة ملعقة كبيرة من (بيكربونات الصوديوم) على عصير الليمون المصفي من البذور، ويتم فرك الأسنان بهذه الخلطة ولكن يجب الأخذ في الاعتبار عدم ترك تلك الوصفة على الأسنان لفترة طويلة حتى لا تضر الأسنان.

وصفة خل التفاح مع (بيكربونات الصوديوم)

تستخدم هذه الوصفة للتخلص من الرواسب الجيرية على الأسنان وذلك بإضافة (بيكربونات الصوديوم) على كمية مناسبة من خل التفاح لتكوين عجينة يتم فرك الأسنان بها جيدا، ويتم تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لتبييض الأسنان وجعلها لامعة كاللؤلؤ.

وصفة زيت الزيتون لتبييض الأسنان

يتم استخدام تلك الوصفة لتبييض الأسنان ومنحها القوة واللمعان وذلك بغمس فرشاة الأسنان في الزيت وفركها جيدا.