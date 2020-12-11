كيفية عمل الدجاج البرياني على الطريقة الأصلية بوصفات شهيرة

الدجاج البرياني ، يعتبر من أشهر الأكلات الهندية التي لاقت القبول لدى الكثير من الاسر العربية المختلفة والتي يبحث عن وصفاتها العديد من السيدات في مختلف انحاء العالم، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على طريقة عمل البرياني الهندي على الطريقة الأصلية بعدة وصفات مختلفة.

طريقة عمل الدجاج البرياني بإضافة الزبادي

يعد دجاج البرياني بالزبادي من أشهر وأنجح الوصفات التي تفضلها الكثير من ربات البيوت العربية وسوف نقوم معاً بتقديم كل ما يخص وصفة البرياني بالزبادي.

دجاجة متوسطة مقطعه لاجزاء.

ربع كوب من السمن النباتي أو زيت الطعام.

كزبرة خضراء.

معلقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسمر، الكمون، الشطة الحمراء، والقرفة المطحونة.

4 حبات من الطمام مقطعة طولية.

4 حبات من فصوص الثوم مضروبة بالكبة.

كوب لبن مخفوق أو لبن رايب.

عدد ثلاثة ورقات من ورق اللورا.

عدد 2 بصل متوسط الحجم مفروم بالكبة.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

3 حبات من الفلفل الأحمر أو الأخضر حسب الطلب.

نقوم بإحضار طاسة متوسطة الحجم ونضع مكعبات الزبدة حتى تذوب، ثم نقوم بوضع التوابل المكونة من الملح والفلفل والكمون والكركم حتى تتحر. ثم نقوم بوضع البصل المفروم والطماطم على باقي المكونات وتقلب جيداً حتى تمتزج الوصفة. ثم نقوم بوضع الدجاج المقطع مع باقي التوابل والبهارات المستخدمة في الوصفة مع إضافة ورق اللورا ولبن الرايب، مع التقليب المستمر حتي يمتزج الخليط جيداً، ثم تترك على نار هادئة ومتوسطة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة. ثم بعد ذلك نقوم بوضع كوبان من الماء على الدجاج حتى ينضج تماماً.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الدجاج البرياني على الطريقة الهندية بكل تفاصيلها وبالهناء والشفاء.