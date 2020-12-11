ملعقة قبل الافطار تخلصك من 6 كيلو في 4 أيام افضل طريقة للتخسيس بدون رجيم ولا رياضة

مشروب خاص يستعمله نجوم ونجمات الفن ومشاهيره في التخلص من الوزن الزائد ، وخاصة البطن ودهون الارداف بكل سهولة عن طريق مشروب سهل وبسيط يمكن تناوله وتجهيزه بكل سهولة في المنزل دون اللجوء للطبيب وخاصك ان تلك المشروبات ليس لها أي آثار جانبية مع الاستمتاع بالنتائج الرهيبه للوصفة التي لا يمكن تصديقها .

فمن المعروف ان مشوار التخسيس وإزالة الدهون الثلاثية المتراكمة خلال سنوات يبدأ هنا بتلك المشروبات التي لها قدرة رهيبه علي تفتيت دهون البطن والأرداف ودهون الأفخاذ وبعض من الدهون المتراكمة بطربقة سهلة دون اللجوء إلي حميات غذائية أو إتباع بعض الأساليب الرياضية ، لذا وبعد البحث في أهم الأساليب الخاصة للتخسيس وضعنا لكي أهم طرق التخسيس المجربة والمضمونة.

ثلاث معالق من القهوة البني

كوب من الماء الكافي للتسوية.

خطوات التحضير

مشروب القهوة السريع للتخسيس

كل ما عليك فعله هو وضع القهوة علي النار بدون أي إضافات سادة بدون سكر ، ووضعها علي النار حتي النضج مع المداومة علي تناولها صباحا قبل الإفطار يوميا ولمدة شهر ، وستلاحظين الفرق من أول إستخدام .

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مشروب اللبان الدكر

كل ما تحتاجين إليه هو ملعقتين من اللبان الدكر موجود بكثرة عند العطار ومختصي الأعشاب الطبية ووضعه في الماء المغلي وتركه علي النار لمدة عشر دقائق حتي يتحول لون المياه ألي اللون الأبيض الثقيل وترك المشروب ليبرد.

مع ضرورة وضعه في الثلاجة خلال الليل وشربه في الصباح الباكر قبل الافطار والمدوامة علي شربه مرة واحدة في الشهر فهو المشروب الساحر القادر علي تفتيت الدهون .