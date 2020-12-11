طريقة عمل صابونة الجرجير للعناية بالشعر بالمنزل بوصفة طبيعية مميزة

يعد عمل صابونة الجرجير للعناية بالشعر من مستحضرات العناية الخاصة بالشعر، فتجد كثير من النساء يبحث عن مستحضرات طبيعية للعناية بالشعر لأنه يعتبر تاج المرأة، وتتكون صابونة الجرجير من مكونات طبيعية تماما وتحضيرها في المنزل سهل وبسيط، ولا يحتاج إلى وقت طويل، ويعتبر الجرجير هو المكون الأساسي فهو غذاء الشعر، ويحمل كثير من المميزات للشعر فهو يزيد من قوته ولمعانه وتكثيفه ويعطيه بريقا ولمعانا، ويعمل على إطالة الشعر أيضا، وسنقدم ليكي في هذا المقال مكونات وطريقة عمل صابونة الجرجير للعناية بالشعر في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل صابونة الجرجير للعناية بالشعر

تتكون صابونة الجرجير للشعر من مكونات طبيعية وبسيطة جدا، ولا تسبب أي ضررا للشعر وهي كما يلي:ـ

حزمتين من أوراق الجرجير.

كوب ونصف من اللبن.

كوب عسل نحل.

بشر صابونة زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير صابونة الجرجير للعناية للشعر بخطوات مبسطة في المنزل وهي كالآتي:ـ

نقوم بتقطيع الجرجير إلى أجزاء صغيرة ثم نضعها في الخلاط، ونضيف إليها اللبن وعسل النحل. يتم خلط المكونات جيدا حتي يصبح الخليط ناعم جدا. نضع إناء على النار ونضيف إليه الخليط، ومعه زيت الزيتون ونتركه يغلي على درجة حرارة منخفضة لمدة عشر دقائق. ونقلب جيدا حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض. نضع الخليط في قوالب السيلكون حتي تبرد وتجف تماما. تحفظ قطع صابونة الجرجير بعد أن تجف تماما في كيس، وتوضع في الحمام وتصبح جاهزة للاستخدام.

مكونات عمل شامبو الجرجير للشعر

يتكون شامبو الجرجير للشعر من مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

حزمة من الجرجير.

2 كوب من الماء.

فصين ثوم.

بشر صابونة زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير شامبو الجرجير للشعر في المنزل بخطوات بسيطة بدلا من شرائه بأسعار مرتفعة وهي كما يلي:ـ