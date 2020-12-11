طريقة عمل بروست الدجاج المشهورة

يعتبر البروست من أشهى الأكلات التي تحتل قائمة الأطعمة اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الناس لسهوله تحضيره ومن المحببات الشهية التي طالما تتراوح عليها العقول عند الشعور بالجوع وفي هذا المقال سوف نسرد لكم طريقه التحضير والمكونات بطريقه مفصله وسهله.

المكونات وطريقة التحضير الواجب توافرها لعمل البروست

1- قطع دجاج طازجه على حسب الكميه المطلوبة ويتم تفتيح القطع بالسكين لعمل فتحات بها والتي سوف نعرف أهميتها .

2- تحضير عدد (2) كوب زبادي ويتم إضافتها على قطع الدجاج في إناء.

3 – تجهيز عدد (1) ملعقه ثوم بودره كبيره ويتم إضافتها.

4- أضافه عدد (2) ملعقه خل إلى الخليط.

5- أضافه عدد ( 1) ملعقه كبيره فلفل احمر بارد.

6 – إضافة عدد (1) ملعقه فلفل اسود مطحون.

7 – إضافة عدد ( 1) ملعقه صغيره بودره بصل.

8 – أضافه عدد ( 2) ملعقه صغيره ملح ناعم إلى الخليط.

وبعد تحضير جميع المكونات السابقة في إناء واحد يتم خلطها جيدا مع قطع الدجاج مع الضغط على الفتحات وتعبئتها بالخلطة وتغطي قطع الدجاج جيدا بالخلطة وتغطي بورق بلاستيك ثم توضع في الثلاجة لفتره اكتر من ثلاث ساعات على الأقل بحيث أنه كلما زادت الفترة كلما تشبعت قطع الدجاج من الخليط بشكل كامل وأعطت مذاق لذيذ جدا.

التجهز للقلي و تحضير الخلطة

1- تحضير عدد ( 2) كوب دقيق.

2 – إضافة عدد ( 1) كوب نشأ.

3 – إضافة عدد ( 1). ملعقه ثوم بودره.

4- إضافة عدد ( 1) ملعقه بصل بودره.

5 – إضافة عدد ( 1) ملعقه فلفل احمر بارد.

6- إضافة عدد ( 1) ملعقه صغيره فلفل احمر حار أو حسب الطلب.

7 – إضافة عدد ( 1) ملعقه زنجبيل مطحون.

8 – إضافة عدد( 1). ملعقه خردل مطحون.

9 – إضافة عدد ( 1) ملعقه صغيره فلفل اسود.

10 – إضافة عدد ( 1) ملعقه صغيره ملح ناعم.

الخطوة الأخير للوصفه

بعد تجهيز هذه المكونات في إناء يتم خلطها جيدا ثم يتم إحضار قطع الدجاج من الثلاجة والأسماك بقطعه الدجاج وتغطيتها في الخلطة جيدا والضغط عليها من الخارج لملئ الفتحات ثم نقوم بغمس قطعه الدجاج في كوب مياه دافئه لعده ثواني ويتم وضعها في الخليط مره اخرى وتغطي جيدا ثم تكرار العمل مع خمس قطع فقط ليتم وضعها في إناء ملئ بالزيت على النار لدرجه القلي.

ويتم تكراره في كل مره بخمس قطع فقط حتى يتم الحصول على الطعم اللذيذ المطلوب ودرجه الاحمرار الجيدة وتوضع على السفرة وانتظروا في أكلات جديده.