رشه واحدة فقط للشعر من هذه الوصفة بدون غسل وبدون زيوت قبل النوم تطويل الشعر بجنون

وصفة الزعتر لتطويل الشعر وتكثيفه، الزعتر مفيد جداً في تطويل وتكثيف الشعر لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة في تغذية الشعر وتقويته ، كما إنه يحتوي على الزيوت العطرية التي تغذي الشعر والآن سوف نقدم لكم وصفة الزعتر للشعر .

وصفة الزعتر لتطويل الشعر وتكثيفه

الزعتر له دور فعال في تطويل الشعر بسرعة فائقة كما إنه يعمل على تنشيط خلايا المخ الموجودة في فروة الرأس مما يساعد بشكل كبير في إنبات الشعر وتكثيفه .

4 ملاعق كبيرة من الزعتر .

ماء .

مكونات وصفة الزعتر لتكثيف الشعر

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به الماء والزعتر ونتركه على النار حتى يغلي جيداً ويتغير لون الماء .

نقوم بتغطية الوعاء بعد رفعه من على النار ونتركه لمدة يوم كامل .

وفي اليوم الثاني نقوم بتصفية الزعتر جيداً و نضعه في زجاجة بخاخ .

نقوم بتوزيع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف ، وسوف تلاحظين الفرق في استخدام الوصفة من أول استخدام في لمعان الشعر وكثافته .

كما يجب تكرار هذه الوصفة 4 مرات في الأسبوع والاستمرار عليها لمدة ثلاثة أشهر .

وصفة الزعتر والعسل للحصول على شعر لامع وطويل .

. الزعتر يقوي الشعر من جذوره ويعمل على التخلص من الشعر التالف ، كما إنه يحتوي على مواد تقضي على حشرات الشعر ويقضي على الحكة الرأس .

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به 5 ملاعق كبيرة من أوراق الزعتر ونضيف إليه كوبان من الماء ونتركه حتى يغلي جيداً .

نرفع الزعتر من على النار ونغطيه ونتركه لمدة يوم كامل .

نحضر وعاء أخر ونصفى به الزعتر ثم نضيف إلى ماء الزعتر كوب من الزبادي و3 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض .

نقلب جميع المكونات مع بعضها البعض ، بعد ذلك نغسل الشعر جيداً .

نقوم بتوزيع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف حتى تغطي الشعر كله .

نقوم بتغطية الشعر بفوطة دافئة ونظيفة ، ثم نتركها على الشعر لمدة ساعتين فأكثر .

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالي من أي مواد كيميائية ، وسوف تلاحظين الفرق في لمعان الشعر وإنباته .

. ولكن يجب تكرار هذه الوصفة لمدة ثلاثة أشهر 3 مرات في الأسبوع .

طريقة تحضير واستخدام وصفة الزعترطريقة تحضير واستخدام وصفة الزعتر والعسل