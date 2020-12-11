أوراق الجوافة العشبية وخصائصها العلاجية الرهيبة لا تحرمي أولادك من الاستفادة منها

تعد الجوافة من ألذ أنواع الفواكة ونحب تناولها وعمل عصير مغذي منها فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة ولكن هل تعرفين أن أوراق الجوافة العشبية لها أيضاً فوائد صحية كبيرة على الجسم ويمكن استخدامها لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية وأهمها أمراض الجهاز التنفسي، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي فوائد تلك الأعشاب.

يتميز مستخلص أوراق الجوافة باحتوائه على مواد تعمل كمضاد حيوي قاتل للبكتريا ومطهر عام للجسم وهذا ما يجعلها فعالة في قتل البكتريا التي تصيب الجهاز التنفسي.

تحتوي أوراق الجوافة على مواد مضادة للأكيدة مثل الفلافينويد وأحماض الغاليك والبيتولينيك هذه المواد تعمل على تهدئة الكحة وتخفيف حدتها.

تم تصنيع العديد من الادوية الطبية متوفرة في الأسواق لعلاج الكحة ومستخرجة من تلك الأعشاب.

يمكنك غلي حفنة من أوراق الجوافة ثم شرب هذا المستخلص لتهدئة الكحة الناشفة أو طرد البلغم.

تحتوي أوراق الجوافة على نسبة عالية من فيتامين سي والحديد مما يساعد على تعزيز المناعة لحماية الجسم من الإصابة بالعدوى والفيروسات مثل البرد والإنفلونزا ويعالج أعراضه.

إذا كنت تعاني من الحساسية الصدرية أو الربو فإن مشروب أوراق الجوافة هو المشروب الأفضل حالتك فهو يعمل على تهدئة الأعراض وفتح الشعب الهوائية والرئتين لتمتلأ بالأكسجين.

يعطيك الإحساس بالهدوء ويمكنك من النوم بعد القضاء على الكحة التي تؤرقك ليلاً.

مفيد للجهاز الهضمي:

أوراق الجوافة العشبية اوراق الجوافة مفيدة للجهاز التنفسي:فوائد أوراق الجوافة العشبية على الجسم:

تعمل أوراق الجوافة على منع الجهاز الهضمي من إنتاج كمية كبيرة من العصارات الهاضمة أكثر من اللازم والذي قد يسبب مشاكل صحية بالمعدة وقرح، كما أن تلك الأوراق تمتلك خاصية قتل البكتريا والفطريات التي قد تسبب عدوى في الجهاز الهضمي وقد تسبب مشاكل صحية كالإسهال.

تعديل مستوى السكر في الدم:

يعد مشروب أوراق الجوافة من أفضل المشروبات لمرضى السكر فهو يعمل على هضم وامتصاص الكربوهيدرات الموجودة في الطعام بشكل سليم ومنع تحوليها إلى سكريات زائدة في الجسم مما يؤدي إلى خفض مستوى السكر في الدم.