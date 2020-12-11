طريقة عمل أحمر الخدود بالخلطة الطبيعية بالمنزل بأبسط الخطوات

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يعد أحمر الخدود من مستحضرات التجميل التي تساعد على توريد الخدود، وتعطيها مظهر ولمسات جمالية رائعة، وهناك العديد من النساء يرغبون في وضعه في المنزل ليعطيهم مظهر جمالي هادئ ورقيق، وهو يسمى بالبلاشر، الذي يظهر ويزيد من جمال المرأة، ويزيد من طلتها وجاذبيتها، وكل امرأة تختلف عن الأخرى، في وضعه على الوجه، فلذلك قررنا إعداده لكي، بأكثر من طريقة في المنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على الخلطة الطبيعية وسرها في توريد الخدود التي تمنحك مظهر جمالي ومتألق ومناسب لوجهك أمام عيون الناس.مكونات أحمر الخدود بالمنزل
يتكون البلاشر من عدة مكونات بسيطة ومختلفة وهى كما يلي:-
- ربع ملعقة من مسحوق دم الغزال.
- ربع ملعقة من جوز الطيب المطحون.
- ربع ملعقة من الكركدية المطحون.
- ملعقة من النشا.
- ربع ملعقة من القرفة.
- ربع ملعقة من الكاكاو البودرة.
يتم تحضير أحمر الخدود بالخطوات التالية:-
- نقوم بإحضار طبق كبير ثم نضع ملعقة من مسحوق دم الغزال، وجوز الطيب، والنشا، وملعقة الكركدية، وربع ملعقة القرفة، والكاكاو البودرة.
- ثم نقوم بخلط المكونات مع بعض حتى نحصل على اللون المطلوب.
- إذا لم تكوني حصلتي على اللون المطلوب يمكن زيادة بعض المقادير للحصول على النتيجة المطلوبة.
- بعد ذلك نقوم بإحضار علبة صغيرة تكون محكمة الغلق، ونضع الخليط بداخلها ونتركها في الثلاجة لمدة يوم كامل بعد ، ذلك ممكن استخدامها.
بعض النصائح لوضع أحمر الخدود
يجب أن تتبعي النصائح التالية لتحصلي على وجه جميل ومتألق وهى كما يلي:
- يجب وضع البلاشر على عظمتي الوجه مع مراعاة السحب إلى أعلى.
- ابتعدي تماماً عن تفاحتي الوجه عند وضع البلاشر.
- استخدميه بشكل أفقي حيث يظهر الوجه أعرض ويخفي طوله.
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