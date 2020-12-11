قرص واحد من المكون ده يعمل على شد الوجه وإزالة تجاعيد الوجه والتخلص من الشيخوخة المبكرة

ماسك الأسبرين لعلاج البشرة التالفة ، يعتبر الأسبرين مفيد جداً في تقشير الوجه وشدة كما يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة كما له دور فعال في تهدئة التهابات الوجه ، وقد يجهل الكثير أن الأسبرين له أهمية في علاج حب الشباب والبثور ويقضي عليها تماماً والآن سوف نقدم لكم وصفة وأهمية الأسبرين للبشرة .

ماسك الأسبرين لعلاج البشرة التالفة

هذه الوصفة مهمه جداً في علاج البشرة التالفة وخاصة من أشعة الشمس ، كما إنها تعمل على تفتيح وتنعيم البشرة .

نحضر وعاء ونضع به 6 حبات من الأسبرين المطحون ناعم جداً .

نضيف اليهم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونضيف معه 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون .

ثم نضيف اليهم ملعقة كبيرة من اللبن الرايب ونقلبهم جيداً .

نقوم بتوزيع الخلطة على الوجه وجميع الأماكن المراد تفتيحها وتنعيمها ، سوف تلاحظين الفرق في تفتيح الوجه وتنعيمه .

، سوف تلاحظين الفرق في تفتيح الوجه وتنعيمه . تترك الوصفة على الوجه لمدة 30 دقيقة ويجب الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على أفضل نتيجة في تفتيح الوجه لذلك ينصح باستخدامه 3 مرات في الأسبوع .

مكونات وتحضير ماسك الأسبرين لتنعيم وتفتيح البشرة

الأسبرين يساعد بشكل كبير في التخلص من الجلد الميت .

يعمل الأسبرين كمنظف للبشرة و المسامات المسدودة ويقلل من ظهور حب الشباب .

ويقلل من ظهور حب الشباب . يقضى الأسبرين على علامات الشيخوخة المبكرة كما يخلص البشرة من تصبغات البشر نتيجة للتعرض إلى أشعة الشمس .

يقلل الأسبرين من ظهور الانتفاخات حول العين وانتفاخات الوجه .

تعمل على تقليل ظهور انتفاخات الوجه والعينين.

أهمية وفوائد الأسبرين للبشرة