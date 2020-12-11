قرص واحد من المكون ده يعمل على شد الوجه وإزالة تجاعيد الوجه والتخلص من الشيخوخة المبكرة

ماسك الأسبرين لعلاج البشرة التالفة ، يعتبر الأسبرين مفيد جداً في تقشير الوجه وشدة كما يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميتة كما له دور فعال في تهدئة التهابات الوجه ، وقد يجهل الكثير أن الأسبرين له أهمية في علاج حب الشباب والبثور ويقضي عليها تماماً والآن سوف نقدم لكم وصفة وأهمية الأسبرين للبشرة .ماسك الأسبرين لعلاج البشرة التالفة
هذه الوصفة مهمه جداً في علاج البشرة التالفة وخاصة من أشعة الشمس ، كما إنها تعمل على تفتيح وتنعيم البشرة .
مكونات وتحضير ماسك الأسبرين لتنعيم وتفتيح البشرة
- نحضر وعاء ونضع به 6 حبات من الأسبرين المطحون ناعم جداً .
- نضيف اليهم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونضيف معه 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون .
- ثم نضيف اليهم ملعقة كبيرة من اللبن الرايب ونقلبهم جيداً .
- نقوم بتوزيع الخلطة على الوجه وجميع الأماكن المراد تفتيحها وتنعيمها ، سوف تلاحظين الفرق في تفتيح الوجه وتنعيمه .
- تترك الوصفة على الوجه لمدة 30 دقيقة ويجب الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على أفضل نتيجة في تفتيح الوجه لذلك ينصح باستخدامه 3 مرات في الأسبوع .
أهمية وفوائد الأسبرين للبشرة
- الأسبرين يساعد بشكل كبير في التخلص من الجلد الميت .
- يعمل الأسبرين كمنظف للبشرة و المسامات المسدودة ويقلل من ظهور حب الشباب .
- يقضى الأسبرين على علامات الشيخوخة المبكرة كما يخلص البشرة من تصبغات البشر نتيجة للتعرض إلى أشعة الشمس .
- يقلل الأسبرين من ظهور الانتفاخات حول العين وانتفاخات الوجه .
- تعمل على تقليل ظهور انتفاخات الوجه والعينين.
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