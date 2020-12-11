مرضى حساسية الألبان ووصفات لبدائل اللبن

حساسية الألبان تعتبر اكثر أنواع الحساسية للأطعمة انتشاراً ، والمقصود من حساسية الألبان أي الحساسية من لبن البقر أو اللبن الجاموسى، ومن المعروف أيضا أن الحليب البقري من الممكن أن يسبب مشاكل لعدد من الناس يفوق الذين يعانون من حساسية الألبان نفسهم ، حساسية الألبان من الممكن أن تصيب الكبار والأطفال، والرضع بشكل خاص ، ويعتقد أن نسبة الأطفال الذين يعانون من فرط حساسية الألبان ٢٪ من مجمل عدد الأطفال عموماً، ومن الممكن أن تختفي هذه الحساسية مع التقدم فى السن لدى معظم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، وتكبر لديهم القدرة على تحمل الحليب ومشتقاته.

أهم اعراض حساسية الألبان

تتجسد حساسية الألبان بظهور الأعراض التالية:

ظهور الطفح الجلدي، وضيق التنفس، والعطس، والتقيؤ ، وآلام البطن،والإسهال، ومن الممكن أيضا أن يفقد المريض وعيه في بعض حالات الإصابة الحادة، ومن الممكن أن يتعرض المريض للوفاة أيضاً .

لاتظهر كل الأعراض السابقة لدى كل الأشخاص، وكما تتفاوت حدتها من شخص لأخر وفقا لدرجة حساسية المريض، وكمية الحليب التى تم تناولها، تحدث حساسية الألبان بعد عدة دقائق معدودة، وأول الاعراض التى من الممكن أن تظهر الشعور بلسعات داخل الفم، ومن الممكن أن تظهر عند الأطفال الرضع عن طريق بصق الحليب، أو عدم الرغبة في تناوله.

تشخيص حساسية الألبان

من الممكن تشخيص حساسية الألبان عن طريق الأعراض التى تظهر، بالإضافة إلي فحص الدم، وأختبار الجلد، ولكن إختبار ااجلد يعتبر الأفضل وذلك لدقته، وقلة تكاليفه، وسرعة ظهور النتائج، وفي بعض الحالات النادرة عندما يكون هناك شك بوجود حساسية الألبان يتم إجراء فحص التحدي وهو مايعني تناول كميات محددة من الحليب ومراقبة ظهور الأعراض.

وصفات لبدائل الحليب

معظم من لديهم حساسية الألبان يتناولوا حليب نباتي كبديل للحليب البقري، وسنقوم بشرح أربع وصفات كبدائل للبن البقري: