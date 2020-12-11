طريقة عمل اكلة سمك سنجاري بسيطة بطعم لذيذ وشيق مجرب

يعد السمك السنجاري من المأكولات البحرية التي تمتاز بالطعم اللذيذ، وهو من أشهى وأطعم الطرق التي يقدم بها السمك، ويشتهر السمك السنجاري بالعديد من الفوائد الصحية اللازمة للجسم لأنه يتم طهيه في الفرن بدون نسبة كبيرة من الزيت المضر، ويحتوي السمك بشكل عام على الكثير من الفيتامينات والكالسيوم والفسفور والاوميجا 3، وكل هذه الأشياء تعمل على تقوية عضلة القلب والوقاية من هشاشة العظام ومفيد لمرضى السكر أيضاً وغير ذلك كثير، ويتم إعداد السمك السنجاري بعدة أنواع مختلفة من السمك وبطرق كثيرة، ومن الناحية الصحية إعداد وجبة السمك أكثر من مرة في الأسبوع أفضل من اللحوم بأنواعها، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير السمك السنجاري. مكونات السمك السنجاري مكونات السمك السنجاري سوف أقدم لكم متابعينا مكونات بسيطة لعمل السمك السنجاري وهي كالتالي:- 1 سمكة متوسطة الحجم ( سمكة الناجل أو قشر البياض أو ……).

2 حبة من البصل.

2 حبة من الطماطم.

2 حبة من الفلفل الألوان ( أخضر، أصفر، أحمر ).

2 ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة ).

ملعقة كبيرة من توابل السمك.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 حبة من الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب من الزيت.

حبة من البطاطس ( حسب الرغبة ). طريقة تحضير السمك السنجاري طريقة تحضير السمك السنجاري من خلال طريقتنا البسيطة سوف أقدم لكم ألذ وأشهى طبق سمك سنجاري وهي كالآتي:- نقوم بفتح السمكة من بطنها وإخراج ما بها وقص زعانفها وغسلها جيداً بالماء ونقوم بتتبيلها بالملح والليمون والكمون والثوم ونقوم بعمل خطوط في السمكة بالسكين من الناحيتين. ثم نقوم بوضعها في صينية ونقوم بتقطيع البصل إلي حلقات وتقطع الطماطم إلي حلقات وكذلك الفلفل الألوان والليمون، وتوضع كل هذه المكونات أسفل السمكة وفوقها ونقوم بتقطيع حبة البطاطس إلي حلقات أيضاً ونرصها حول السمكة. ثم نضع عليها توابل السمك والملح والكمون وجزء من الكزبرة الخضراء المفرومة ونضع عليها الزيت في جميع الجوانب. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة. نخرج الصينية من الفرن بعد نضجها ونرش عليها الجزء الباقي من الكزبرة الخضراء المفرومة ونقوم بعصر الليمون عليها وتقدم ساخنة.

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