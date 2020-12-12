لماذا يسيل لعابنا أثناء النوم وكيف يمكن العلاج؟

سيلان اللعاب أثناء النوم وطرق العلاج، سيلان اللعاب أثناء النوم هي ظاهرة شائعة بين الكثير من الأشخاص كبارًا وصغارًا، وقد يعتقد البعض منا أنها مجرد عادة وليست محددة السبب، ولكنه اعتقاد خاطئ فهناك العديد من أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم، ويمكن علاجه بطرق عديدة مختلفة.

عوامل سيلان اللعاب عند النوم

يحدث سيلان اللعاب بسبب بعض العوامل المختلفة، ولكن السبب الأساسي والرئيسي في ذلك هو النوم والفم مفتوحًا والتعرض لتوقف النفس فجأة أثناء النوم، مع بعض الأسباب الأخرى منها:

الجيوب الأنفية

عند الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية وانسداد الأنف كذلك في حالات البرد والإنفلونزا، جميعها عوامل تؤدي لعدم التنفس من الأنف وبالتالي الاتجاه للفم مع الإصابة بصعوبة البلع، وكذلك في حالة التهاب اللثة وآلام الأسنان.

الحساسية

جميع أنواع الحساسية سواء من الروائح أو الطعام، تجعل كمية اللعاب أكثر من الطبيعي ويظهر ذلك أثناء النوم.

النوم بجنب

طريقة النوم على جنب تجعل عضلات الفك مرتخية مما يجعل الفم غير قادر على ابتلاع اللعاب.

تضخم اللوزتين

تضخم اللوزتين يسبب انسداد في فتحة الفم المؤدية للطعام، وبالتالي يجد الشخص صعوبة في ابتلاع اللعاب.

الأمراض العصبية

بعض الأمراض العصبية تفقد المخ القدرة على التحكم في بعض العادات الجسدية، منها إفراز اللعاب أثناء النوم.

بعض الأدوية

هناك أنواع من الأدوية من أعراضها الجانبية هو زيادة إفراز اللعاب دون تحكم أثناء النوم مثل أدوية الاكتئاب وأنواع من المسكنات وأنواع من قطرات العين.

الحمل

قد تواجه بعض النساء مشكلة سيلان اللعاب عند النوم نتيجة لتناول بعض الأدوية التي تساعد على تقليل الحموضة أو زيادتها.

النوم على الظهر، وغلق الفم والتنفس من الأنف. قبل التناول يمكن تناول بعض المشروبات الساخنة المهدئة. تنظيف الأسنان يوميًا قبل النوم لمنع تراكم البكتيريا. استخدام أنواع الأدوية التي تقلل من إفراز اللعاب مثل غليكوبيرولات أو السكوبولامين. أخذ حمام دافئ قبل النوم لفتح المجاري التنفسية عند النوم. وجراحيًا يمكن من خلال تغيير قناة اللعاب أو من خلال إزالة الغدة اللعابية في الحالات الصعبة.

علاج سيلان اللعاب عند النوم