وصفة البارميجانا بالباذنجان الإيطالية، المطبخ الإيطالي يتميز بأطباقه الشهية اللذيذة ذات المذاق الذي لا يقاوم، ولا يشترط الذهاب لإيطاليا لتذوق الطعام الإيطالي، ولكن يمكن تحضير بعض الأصناف الإيطالية في المنزل بمكونات بسيطة، وتعتبر أكلة البارميجانا بالباذنجان الإيطالية من أشهر أطباق إيطاليا وأشهاها، إذ أنها عبارة عن وصفة تجمع بين شرائح الدجاج وقطع الباذنجان، فهي وجبة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة. مكونات البارميجانا بالباذنجان الإيطالية مكونات البارميجانا بالباذنجان الإيطالية تكفي مقادير البارميجانا بالباذنجان عدد 4 أفراد وهي: مقدار مناسب من زيت الزيتون.

ثلاثة قطع من صدور الدجاج السميكة.

كوب إلا ربع كوب من الكرفس المقطع.

ثلاثة حبات من الباذنجان كبيرة الحجم.

كوب ونصف كوب من الجبن البارميزان.

خمسة فصوص ثوم مقشرة ومفرومة ناعمًا.

خمسة ملاعق زيت زيتون.

ثلاثة ملاعق صلصة طماطم.

أربع حبات طماطم وتفرم ناعمًا.

حبة ونصف حبة من الفلفل الملون.

ملعقة بحجم كبير من السكر.

كوب كامل ماء.

عشر أوراق حبق.

مقدار من الفلفل الأسمر وملح الطعام. تحضير بارميجانا الباذنجان الإيطالية منزليًا تحضير بارميجانا الباذنجان الإيطالية منزليًا تحتاج أكلة بارميجانا الباذنجان للمكونات السابقة حتى يتم تحضير مثل الطبق الإيطالي بالضبط كالتالي: نخلط صدور الدجاج مع كمية من زيت الزيتون وملح الطعام والفلفل البودرة، ونخلط بينهم جيدًا حتى يتم تتبيل قطع الدجاج. توضع صدور الدجاج في الشواية الكهربية حتى تصبح ذهبية اللون من كلا الجانبين، ونخرج الدجاج لنضع شرائح الباذنجان ليتم شويها كذلك. نضع مقلاة متوسطة الحجم على نار حرارتها هادئة، ونضع بها زيت الزيتون ونتركه حتى يسخن. بعدها نقوم بوضع الثوم المفروم في الزيت ليتم قليه، ونقوم بإضافة الطماطم المفرومة والفلفل الملون والحبق، ونحرك الخضروات سويًا في الزيت والثوم. ومن ثم نقوم بصب صلصة الطماطم على المكونات السابقة، ونقلب لمرة أخيرة بشكل جيد. ونحضر الملح والفلفل ومقدار بسيط زيت زيتون وكذلك السكر، ونقوم بإضافتهم للمقلاة السابقة ويجب أن نستمر في التقليب حتى تختلط جميع المقادير مع بعضها، ونحصل على القوام المطلوب من الصوص. نحضر صينية فرن مناسبة لنصب بها الصوص في الأسفل وعليه نضع شرائح الدجاج المشوية وطبقة جديدة من الصوص، وبعدها طبقة من الجبنة البارميزان وفوقها طبقة من شرائح الباذنجان وطبقة أخيرة من الصوص ورشة جبنة مع زيت زيتون. توضع الصينية في الفرن الجاهز حتى تمر 20 دقيقة.

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