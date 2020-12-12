استخدامات شمع العسل للجيوب الأنفية، لعسل النحل فوائد صحية مختلفة، ولعل أغلى ما يمنحه النحل هو شمع العسل، إذ أنه شهير جدًا في العديد من الدول الأوروبية وكذلك أمريكا، واستخدامه لعلاج حساسية الجيوب الأنفية، بالإضافة لقدرته على تقوية الجهاز المناعي لحماية الجسم من العدوى والأمراض.

فوائد شمع العسل لحساسية الجيوب الأنفية

المعروف عن العسل أنه قادر على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم، وبدوره يقلل من تعرض الجسم للأمراض التي تسببها الفيروسات والميكروبات مثل نزلات البرد والإنفلونزا، كما أنه تأثر فعال على حساسية الجيوب الأنفية وحساسية الجهاز التنفسي.

يتم توفير شمع عسل النحل على هيئة حبيبات بحجم صغير سهلة المضغ، أو على هيئة أشكال سداسية سهلة التقطيع، ويتم نضع قطعة حتى قطعتين بشكل يومي لتقوم بدورها في التخفيف من الآلام التي تسببها الجيوب الأنفية وحساسيتها وأمراض الجهاز التنفسي، والأطباء في الكثير من الدول الخارجية يصفون شمع عسل النحل للتخلص من نزلات البرد والإنفلونزا بمقدار بملعقتين باليوم وبعد فترة بسيطة يلاحظ اختفاء تلك الأعراض.

فوائد عسل النحل المختلفة

لا يتوقف دور عسل النحل على التخلص من حساسية الجيوب الأنفية فقط، بل تتعدى ذلك إلى: