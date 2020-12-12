- 1/2
- 2/2
استخدامات شمع العسل للجيوب الأنفية، لعسل النحل فوائد صحية مختلفة، ولعل أغلى ما يمنحه النحل هو شمع العسل، إذ أنه شهير جدًا في العديد من الدول الأوروبية وكذلك أمريكا، واستخدامه لعلاج حساسية الجيوب الأنفية، بالإضافة لقدرته على تقوية الجهاز المناعي لحماية الجسم من العدوى والأمراض.فوائد شمع العسل لحساسية الجيوب الأنفية
المعروف عن العسل أنه قادر على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم، وبدوره يقلل من تعرض الجسم للأمراض التي تسببها الفيروسات والميكروبات مثل نزلات البرد والإنفلونزا، كما أنه تأثر فعال على حساسية الجيوب الأنفية وحساسية الجهاز التنفسي.
يتم توفير شمع عسل النحل على هيئة حبيبات بحجم صغير سهلة المضغ، أو على هيئة أشكال سداسية سهلة التقطيع، ويتم نضع قطعة حتى قطعتين بشكل يومي لتقوم بدورها في التخفيف من الآلام التي تسببها الجيوب الأنفية وحساسيتها وأمراض الجهاز التنفسي، والأطباء في الكثير من الدول الخارجية يصفون شمع عسل النحل للتخلص من نزلات البرد والإنفلونزا بمقدار بملعقتين باليوم وبعد فترة بسيطة يلاحظ اختفاء تلك الأعراض.
فوائد عسل النحل المختلفة
لا يتوقف دور عسل النحل على التخلص من حساسية الجيوب الأنفية فقط، بل تتعدى ذلك إلى:
- التخلص من أمراض البشرة المعدية والتي تسببها الفطريات والبكتيريا، مثل الإكزيما والصدفية.
- يقوي من الجهاز المناعي فهو مثل المضاد الحيوي الطبيعي، ويحافظ على الجسم وصحته ولا يجعله عرضةً لهجوم الفيروسات والبكتيريا.
- عند تناوله بشكل يومي فإننا بذلك نقلل من فرص زيادة مستوى الكوليسترول بالجسم، وبالتالي حماية القلب من الأمراض المختلفة مثل تصلب الشرايين، أو ارتفاع في ضغط الدم.
- يسكن للآلام المختلفة في الجسم لأنه مسكن طبيعي.
- يدخل في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة.
- يوفر للبشرة قدرة ترطيبية عالية ويجعلها أكثر رطوبةً وخاصة البشرة الجافة.
- يحافظ على الكلى وصحتها ويمنع تراكم السموم.
- يقي من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخدامات شمع العسل للجيوب الأنفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.