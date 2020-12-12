عجينة السمبوسة الهشة اعمليها بـ 3 مكونات بس في البيت

خطوات تحضير عجينة السمبوسة الهشة، تعد السمبوسة من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها الكثيرين سواء كانوا كبار أو صغار فتتسم السمبوسة بأنها ذو مذاق جيد ومقرمش وخفيف وهذا ما جعلها من المأكولات الأساسية في المأكولات الكبير فيتم تقديم السمبوسة بجانب الأطباق الرئيسية وإليكم في هذا المقال خطوات تحضير السمبوسة.مكونات عجينة السمبوسة الهشة:
- كأسان من الدقيق.
- ربع كأس من الزيت النباتي.
- ثلاثة أرباع كأس من الحليب الساخن.
- رشة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة للغاية من الكمون.
- زيت يستخدم للقلي.
طريقة تحضير عجينة السمبوسة أمر سهل للغاية فيتم تحضيرها من خلال خلط المكونات مع بعضها سوياً وإليكم بالتفصيل خطوات تحضير عجينة السمبوسة:
- يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع الدقيق فيه ثم إضافة الملح والكمون ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض.
- يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والزيت وتركه لحين أن يسخن.
- يتم إضافة الزيت على الدقيق ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيداً لحين أن تبدو عجينة متماسكة وطرية.
- يتم وضع غطاء على العجين وتركها لمدة ساعة لحين أن ترتاح.
- يتم استخدام النشابة في فرد العجينة وذلك على سطح نظيف ويكون عليه كمية من الزيت.
- يتم تقطيع العجينة وتعبئتها بالحشو.
- يتم غلق العجينة على الحشو ويتم الضغط على الأطراف بصورة محكمة لحين أن يتم إغلاقها.
- يتم تكرار العملية لحين الانتهاء من باقي الكمية.
- يتم وضع الزيت في مقلاة على النار.
- يتم قلي السمبوسة في الزيت وتقليبها على الجانبين لحين أن يصبح لونها ذهبي.
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