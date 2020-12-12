عجينة السمبوسة الهشة اعمليها بـ 3 مكونات بس في البيت

خطوات تحضير عجينة السمبوسة الهشة، تعد السمبوسة من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها الكثيرين سواء كانوا كبار أو صغار فتتسم السمبوسة بأنها ذو مذاق جيد ومقرمش وخفيف وهذا ما جعلها من المأكولات الأساسية في المأكولات الكبير فيتم تقديم السمبوسة بجانب الأطباق الرئيسية وإليكم في هذا المقال خطوات تحضير السمبوسة.

كأسان من الدقيق.

ربع كأس من الزيت النباتي.

ثلاثة أرباع كأس من الحليب الساخن.

رشة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة للغاية من الكمون.

زيت يستخدم للقلي.

مكونات عجينة السمبوسة الهشة:خطوات تحضير عجينة السمبوسك الهشة:

طريقة تحضير عجينة السمبوسة أمر سهل للغاية فيتم تحضيرها من خلال خلط المكونات مع بعضها سوياً وإليكم بالتفصيل خطوات تحضير عجينة السمبوسة: