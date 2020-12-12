طريقة عمل البسبوسة وأسرار نجاحها مثل أحسن محلات الحلويات الشرقية الكبيرة، حيث تعتبر البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يفضلها كل محبي الحلويات وقد تتعدد طرق عمل البسبوسة منها ما هو سهل وبسيط ومنها الصعب، ولكن أهم ما فى الأمر هو طريقة عمل البسبوسة بطريقة ناجحة مثل التي تباع فى أحسن محلات الحلويات الشرقية بحيث تكون متماسكة ومرملة وطرية، فالكثير من السيدات تحاول عمل البسبوسة بالمنزل نظراٌ لسهولتها ولكن قد لا تنجح طريقتها فى الحصول علي بسبوسة طرية متماسكة ولذيذة وشهية لأن أهم سر فى نجاح البسبوسة هو فى الطريقة التي سوف نقدمها لكم اليوم بعد أن تعرفنا عليها من أفضل صانعي الحلويات الشرقية.

طريقة عمل البسبوسة اللذيذة والشهية

تختلف طريقة عمل البسبوسة من شخص لأخر حسب المكان والمكونات المستخدمة فى حشوها ولكن الذي يهمنا هو أن تكون شهية ولذيذة ومتماسكة لذا سوف نوضح لكى عزيزتي بعض الملاحظات البسيطة التي يجب الأخذ بها للحصول على أفضل طريقة لعمل بسبوسة طرية ومرملة بمكونات سهلة و طعم أكثر من رائع، فعند شراء السميد المستخدم فى عمل البسبوسة يجب التأكد من النوع المستخدم جيد وخالي من الإضافات، وأن نستخدم نوع سمن جيد لضمان أن تكون طرية عند النضج ومنحها رائحة جيدة، كما يراعي أن نستخدم الزبادي البلدي عند عمل البسبوسة حيث أنه يكون كامل الدسم، وعند مزج المكونات يجب أن تتم بشكل جيد بمعني أن يخلط السميد مع السمن الدافىء باليد جيدا لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتي يتشبع السميد بالسمن ونحصل علي مزيج متجانس.

نأتي هنا إلى السر الرهيب الذي لا يعرفه الكثير في طريقة عمل البسبوسة اللذيذة مثل المحلات وهو إضافة رشه صغيرة من الملح على عجينة البسبوسة، فهذه الرشة البسيطة من الملح على العجينة هي من أهم أسرار نجاح البسبوسة مثل المحلات.

كوبان من السميد.

علبتين زبادي.

كوب سكر.

كوب سمن بلدي.

بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

لوز أو فستق حسب الرغبة.

مقادير عمل البسبوسة الناجحةطريق تحضير البسبوسة مثل المحلات

يتم وضع دقيق السميد في وعاء كبير وواسع لخفق المكونات ويضاف إليه السمن تدريجيا ويتم الخلط جيدا باليد كما أوضحنا لمدة لا تقل عن خمسة دقائق ثم يضاف إليه الزبادي ويقلب برفق ثم نضيف السكر والبيكنج بودر ورشة الملح،ونأتي هنا إلي أهم سر نجاح البسبوسة بوصفة تنافس المحلات وهو مراعاة أن يتم مزج هذه المكونات برفق ولا نبالغ فى الخفق حتي لا تجف البسبوسة.

يتم تجهيز صينية جافة ويجب عدم دهنها بالسمن حتى لا تتفكك البسبوسة بعد النضج عند تقطيعها، ويتم فرد عجينة البسبوسة جيدا ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح العجينة ثم ندخلها الفرن على نار متوسطة لمدة نصف ساعة تقريبا ويتم تحميرها من فوق أيضا ثم نخرجها من الفرن ويصب عليها الشربات وهى ساخنة.

يجب أن يكون شربات البسبوسة خفيف أي عبارة عن كوب من الماء وكوب من السكر ويتم غليه على النار وإضافة الفانيليا وبعض قطرات من الليمون وملعقة من السمن ثم نطفي النار وتسقي البسبوسة بهذا الشربات ويجب الأخذ فى الاعتبار أن البسبوسة تسقى بالشربات وهو ساخن وهى أيضا تكون ساخنة ثم نغطيها بعد سقيها بالشربات وتترك لتهدأ، وبعد ذلك يمكنك التمتع بأحلى بسبوسة ناجحة بأهم أسرار المحلات.