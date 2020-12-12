حضري كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة، كيك البسكويت البارد بالشوكولاتة يعد من أجمل أنواع الكيك العصري، الذي يعشقه الجميع، خاصة الأطفال الذين يعشقون تناول الشوكولاتة بكثرة، لأنه يتميز برائحة قوية ومذاق رائع، ويمكن تحضيره في البيت بكل سهولة، لذلك سوف نقدم إليكم طرريقة عمل كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة. طريقة عمل كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة المكونات 2 علبة متوسطة من البسكويت السادة.

كوب كبير من القشطة.

كوب كبير من الكريمة.

6 ملاعق صغيرة من النوتيلا.

2 ملعقة صغيرة من الكاكاو. خطوات تحضير كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتة امزجي النوتيلا مع مقدار القشطة جيدا. احضري قالب بايركس، ثم وزعي به طبقة من البسكويت، ثم طبقة من خليط النوتيلا. كرري الخطوة السابقة حتى تنتقي من الكمية، ولكن يجب أن تكون آخر طبقة من خليط النوتيلا. ضعي القالب داخل الثلاجة لمدة 5 ساعات، ثم وزعي الكاكاو على سطح كيك البسكويت البارد بالشوكولاتة قبل التقديم. طريقة عمل كيك البسكويت بالشوكولاته والحليب خطوات تحضير كيك البسكويت الباردة بالشوكولاتةطريقة عمل كيك البسكويت بالشوكولاته والحليب المكونات ½ كوب كبير من الزبدة السائلة.

كأس كبير من السكر.

كأس كبير من الحليب.

½ كوب كبير كاكاو خام.

400 جرام من البسكويت السادة. خطوات تحضير كيك البسكويت بالشوكولاتة والحليب اخلطي السكر مع مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة لمدة 10 دقائق. ضعي الخليط جانبا حتى يهدأ تماما. ضيفي الكاكاو ومقدار الزبدة إلى خليط الحليب، ثم اخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس. قومي بتفتيت مقدار البسكويت، ثم اسكبي خليط الحليب فوق البسكويت، ثم امزجيهم جيدا. اسكبي خليط البسكويت بالقالب، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة 6 ساعات. خطوات تحضير كيك البسكويت بالشوكولاتة والحليب

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