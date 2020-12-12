تكات الكبدة الاسكندراني المشطشطة حضريها زي المحلات بالظبط

خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني المشطشطة، تعتبر الكبدة الإسكندراني من أكثر المأكولات التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وسهولة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني في المنزل. مقادير الكبدة الإسكندراني: نصف كيلو من الكبدة الإسكندراني ويتم تقطيعها.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الكسبرة الناشفة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة من الملح.

كمية قليلة من الكمون.

زيت. خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني المشطشطة: يتم خلط كلاً من الخل والكسبرة والثوم مع بعضهم البعض جيداً. يتم إحضار صينية ويتم تسخينها على النار وبعد ذلك يتم إضافة الزيت وبعد ما يصبح الزيت ساخن يتم إضافة الخلطة ومن ثم يتم إضافة الكبدة. يتم التقليب بشكل جيد لحين أن يتغير لون الكبدة يتم إضافة الفلفل مع الاستمرار في التقليب. في حين اقتراب النضج يتم إضافة الكمون حتى لا يصبح مزاجها غير جيد. أهمية تناول الكبدة: تعتبر الكبدة من المأكولات المفيدة للجسم تحتوي على كمية مناسبة من الحديد الذي يعتبر من المكونات الأساسية لجسم الإنسان ويساعد الجسم على تأدية جميع وظائفه. تعتبر الكبدة مصدر غني ومليء بفيتامين أ المفيد للجسم فيساعد على الرؤية بصورة جيدة. تحتوي الكبدة على كمية جيدة من فيتامينات ب المفيد للغاية لجسم الإنسان. تساعد تناول الكبدة في الحفاظ على خلايا الدم البيضاء في الجسم. مقادير الكبدة الإسكندراني:خطوات تحضير الكبدة الإسكندراني المشطشطة:أهمية تناول الكبدة:

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