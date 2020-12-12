طريقة عمل الكابوريا المسلوقة والمشوية في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل الكابوريا , المأكولات البحرية من أفضل الأكلات التي يعشقها الجميع، لأنها تَتميز بالطعم الشهي واللذيذ، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تُساعد في تَقوية الجسم.

طريقة عمل الكابوريا

وفي خلال هذا المقال سَنُقدم لكي سَيدتي أفضل طريقة عمل الكابوريا بطعم شهي ولذيذ.

طريقة تحضير الكابوريا المسلوقة

المكونات

كيلو ونصف من الكابوريا (نظيف ومُصفى من الماء).

4 ثمرات من الفلفل الحار مُقطع.

4 فصوص من الثوم المقطع.

ثمرة كبيرة من البصل المقطع.

ربع كوب من البقدونس المفروم ناعم.

توابل (ملح، كمون، فلفل أسود).

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

لتر من الماء الدافئ.

ضعي الزيت في الوعاء العميق واتركيه حتى يُصبح ساخن ثم أضيفي الثوم والفلفل وامزجي جيدًا حتى يُصبح باللون الذهبي.

ثم ضعي الكابوريا والكمون والبقدونس والتوابل ويُمكن إضافة ثمرتين من الفلفل أيضًا.

امزجي كل المكونات ثم أضيفي الماء الساخن واتركيها حتى تُصبح ناضجة تمامًا.

في البداية اجعلي النار عالية لمدة 5 دقائق، ثم اجعليها هادئة حتى تمام النضج.

قدمي الكابوريا مع الأرز البني والسلطة.

طريقة التَحضيرطريقة عمل الكابوريا المشوية

المكونات

كيلو من الكابوريا النظيفة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وعصير الطماطم.

فصين من الثوم.

ثمرة بصل مفرومة.

ملعقة كبيرة من الزعتر، المستردة، الكمون الناعم، زيت الزيتون.

ملح.

فلفل أسود.

جزر مبشور.

عيدان كرفس مقطع.

امزجي كل المكونات معًا ما عدا الكابوريا في وعاء عميق.

ثم أضيفي الماء والملح وكوب من الماء وامزجي مرة أخرى.

ضعي وعاء على النار مناسب للشواء واتركيه حتى يُصبح ساخن.

أضيفي الكابوريا في الوعاء ثم ضعي الخلطة السابقة واتركيها حتى تُصبح ناضجة، ثم قدميها على الفور.

طريقة التَحضير