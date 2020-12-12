طريقة عمل بان كيك سهل وسريع في المنزل بطعم مميز

طريقة عمل بان كيك , يعد البان كيك أحد الحلويات الشهيرة والمعروفة بجميع دول العالم، فمن الممكن أن يكون وجبة إفطار غنية ومغذية جانب فنجان من القهوة أو الشاي.

طريقة عمل بان كيك

ويتميز البان كيك بأنه يمكن أن يقدم بالعديد من أنواع الصوصات، مثل صوص الشوكولاتة، وصوص الكراميل، أو إضافة له العسل أو القشطة، والعديد من أنواع الصوصات الأخرى.

كوب من الدقيق الأبيض. ملعقتان طعام من السكر الأبيض. بيضة واحدة مخفوقة. كوب من الحليب. ثلاث ملاعق من الزيت النباتي. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الملح.

المكونات المطلوبة

في البداية قومي بخلط الدقيق مع السكر مع الملح والبيكنج باودر داخل إناء مناسب.

وفي وعاء آخر قومي بخلط الحليب مع الزيت والبيض.

ثم قومي بإضافة الخليط السائل إلى الخليط الجاف، مع القيام بمزجهم جيدًا مع بعضهم البعض حتى الحصول على خليط سلس.

قومي بوضع مقلاة على النار وإضافة لها القليل من الزيت، ثم قومي بتقليل النار إلى النصف.

هنا عليكي أن تقومي بسكب مقدار ربع كوب من هذا المزيج بالمقلاة، وانتظري قليلاً حتى تصبح واحدة البان كيك لونها بني من أسفل.

قومي بقلب وحدات البان كيك على الناحية الأخرى، وأيضًا انتظري حتى تتحول إلى اللون البني.

قومي بإخراج وحدات البان كيك، ثم ضعيها بطبق التقديم، وقومي بإضافة لها الصوص المفضل لكي في التقديم.

طريقة التحضير