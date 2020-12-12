طريقة عمل بسكويت الشاي بالسمنة في المنزل خطوة بخطوة بمكونات بسيطة

طريقة عمل بسكويت الشاي بالسمنة , من المعروف أن البسكويت لا يمكن لأي ربة منزل الاستغناء عنه وبالأخص في البيوت المصرية إذ تقوم ربات المنازل بصنع البسكويت في الأعياد أو لأطفالها في وجبة الفطار أو كسناكس لكي يشعر بالفرحة والبهجة والسعادة.

طريقة عمل بسكويت الشاي بالسمنة

يتميز بسكويت الشاي بالسمنة بطعمه الجميل ويحبه الكثير ولكن العديد من السيدات يجدون صعوبة في تحضيره، ولذلك سوف نشرح اليكم طريقة تحضير البسكويت خطوة بخطوة.

1 كيلو دقيق أبيض منخول.

½ كيلو سمن بلدي.

2 بيضة حجم متوسط.

1 ملعقة من الفانيليا.

½ كوب سكر مطحون.

½ ملعقة بيكنج بودر.

3 ملعقة كبيرة نشادر.

المقادير

أولا قومي بإحضار وعاء وضعي به السكر والسمن ويتم خفقه جيدا بمضرب كهربائي وعند الحصول على خليط متجانس نقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى ويتم الخفق.

وعندما يصبح الخليط متجانس يتم إضافة النشادر والفانليا ويتم الخفق مرة أخرى وبعد الخفق يتم اضافة البيكنج بودر والدقيق بالتدريج بحيث تكون العجينة طرية وناعمة.

بعد أن تنتهي من عجن البسكويت اتركيها لكي ترتاح لمدة تلت ساعة، ثم احضري الأداء الخاصة بتقطيع البسكويت وهي تباع بمحلات الحلويات.

يتم تشكيل العجينة لعدة أشكال مختلفة وبعد تشكيلها يتم وضعها بصينية مدهونة بالسمن، ثم قومي بإشعال الفرن على درجة 180 مئوية وعندما تسخن الفرن ضعي صينية البسكويت بها.

اتركيها بالفرن لمدة ربع ساعة وعندما يصبح لونها ذهبي ارفعيها من داخل الفرن، وتترك حتى تبرد ثم يتم حفظها بعلبة مغلقة لحفظ البسكويت ويقدم بألف هنا.

طريقة التحضيرطريقة أخرى لعمل البسكويت بالسمن

المقادير

كيلو دقيق أبيض منخول.

1 كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة

2 بيضة.

ملعقة من الفانيليا.

½ كوب سكر ناعم

½ ملعقة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة نشادر.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السمن والسكر ويتم الخفق جيدًا ثم نضع البيض والفانيليا ويتم الخفق مرة أخرى، ثم نحضر إناء ونضيف به النشادر والدقيق والبيكنج بودر ويتم خلطهم.

ثم يوضع خليط الدقيق والنشا لخليط السكر والسمن ويتم الخفق لكي نحصل على عجينة طرية ثم تقطع مثل الكرات الصغيرة وتشكل.

وترص بصينية مدهونة وتوضع بفرن ساخنة ونتركها حتى تنضج وبعد أن تستوي نحركها من الفرن ونضعها جانبًا لكي تبرد.

طريقة التحضير