معجزة من العطار استخدميها مرة واحدة شهرياً لشعر ناعم وكثيف بشكل دائم

هل ترغبين في حل مضمون لجميع مشاكل شعرك دون أن ترهقيه بكثرة الوصفات والزيوت؟، إليك طريقة مجربة ومضمونة النتائج بتكاليف بسيطة للغاية للعناية بشعرك، الطريقة التي سنتناولها اليوم تتكون من 3 خلطات طبيعية معظم مكوناتها موجودة عند العطار، فائدة تلك الطريقة تتمثل في اعتمادها على جميع المكملات الغذائية للشعر؛ لذلك فهي تعالج تماما مشكلة تساقط الشعر وتعمل على زيادة كثافته وطوله بشكل فعال، كما تقوم بتنعيم الشعر الخشن وفرد الخصلات المتقصفة في الشعر، الخلطات خالية تماما من أي آثار جانبية وسوف تقومين باستخدام كل منها مرة واحدة في الشهر كله، ولن تحتاجي إلى تكرار الوصفات كل أسبوع للحفاظ على النتيجة التي وصلتي إليها.

طريقة حل جميع مشاكل الشعر نهائياً

في بداية الشهر سوف تقومين باستعمال خلطة علاج تساقط الشعر من العطار، وفي الأسبوع التالي سوف تستخدمين خلطة طبيعية أخرى لتكثيف الشعر وتحفيز نموه بغزارة للحصول على زيادة في الطول والكثافة، وفي الأسبوع الثالث سوف تقومين بتطبيق كريم فرد الشعر المنزلي لتنعيم شعرك وفرد أي تكسر أو تجعيدات في الشعر، وفي الأسبوع الأخير امنحي شعرك راحة من الخلطات ويمكنك فقط ترطيبه بزيت جوز الهند.

وصفة الأعشاب الطبيعية لعلاج التساقط

تتكون تلك الخلطة من مكونات طبيعية تماما موجودة عند العطار، حيث يتطلب منك إحضار الأعشاب التالية:

مقدار ملعقة كبيرة من كل من البابونج، إكليل الجبل، اللافندر. حزمة من أوراق اللوري. مقدار ملعقة صغيرة من القرنفل.

يتم الاستعانة ببرطمان زجاجي له غطاء لتحضير الخلطة، حيث يتم صب كوب من الماء المغلي داخل البرطمان بعد وضع كافة الأعشاب داخله، قومي بعد ذلك بغلق البرطمان ورجه بشكل جيد حتى تتفاعل المكونات سويا، بعد ذلك اتركي البرطمان جانباً حتى يبرد الخليط داخله ثم قومي بتصفية السائل الناتج من الأعشاب في وعاء زجاجي محكم الغلق أو زجاجة بخاخ، ثم استخدميه على شعرك بالكامل من الجذور وحتى الأطراف ولا تقومي بغسل شعرك إلا في اليوم التالي وبواسطة شامبو طبي مخفف.

تكثيف الشعر الخفيف وإنبات الفراغات

تتكون تلك الخلطة أيضا من مكونات طبيعية بسيطة وهي:

ملعقة ونصف مستخلص زيت إكليل الجبل. مقدار 3 ملاعق من زيت جوز الهند. بيضة واحدة وتأكدي من أنها طازجة. نصف ثمرة أفوكادو ناضجة.

لتحضير تلك الخلطة يتم هرس الأفوكادو والبيض في وعاء ثم يتم إضافة الزيوت وتقليب المكونات جيداً، وبعد أن يتم الحصول على قوام كريمي ناعم يتم تطبيقه على شعرك بالكامل وبالأخص أماكن الفراغات، ثم اتركي الخلطة على شعرك لمدة ساعتين بعد تغطية رأسك بغطاء بلاستيكي، وبعد مرور ساعتين يمكنك غسل شعرك بالشامبو المناسب لنوع شعرك ثم ترطيبه بكريم أو زيت مرطب.

تنعيم الشعر الخشن وفرد الخصلات

تتكون خلطة فرد وتنعيم الشعر من العناصر الطبيعية التالية:

مقدار ملعقتين من زبدة الشيا. مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. مقدار 4 ملاعق كبيرة من نشا الأرز. مقدار علبة من الياغورت الطبيعي.

قومي بغسل شعرك وتنظيفه جيدا من الزيوت والكريمات ثم قومي بتجفيفه جيدا ثم ابدئي بتحضير الخلطة، يتم الاستعانة بخلاط كهربائي هذه المرة لخلط المكونات جيدا، ثم يتم تطبيق الخلطة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، مع تمشيط الشعر وفرد خصلاته بواسطة مشط خشبي الصنع، بعد تمشيط الشعر قومي بوضع طبقة أخرى من الكريم على شعرك ثم ضعي فوقه غطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين قيل غسله.