أسرار الحمام المغربي اللى بيعملوها اكبر بيوتى سنتر و محدش هيقلك عليها

إليك أسرار الحمام المغربي مع أضافه مكون سرى متوفر فكل بيت ولكنه يعطى الحمام المغربي نتيجة مذهله، علينا في البداية التعرف على طريقه عمل الحمام المغربي في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل ،و خصوصا في ظل وجود الوباء المنتشر فالعديد من النساء تفضل القيام بتلك الأمور في المنزل، لذلك سوف نوضح لكى عزيزتي طريقه الحمام المغربي على طريقه صالونات التجميل الكبيرة .

الحمام المغربي

يعد الحمام المغربي من الطقوس المغربية المشهورة منذ سنين عديدة كما أنها مستمره إلي يومنا هذا، و ذلك لاحتوائه على العديد من الفوائد للجسم كما انه يعطى البشرة نضاره و ملمس صحي مما يجعله روتين أسبوعي لدى العديد من السيدات وذلك لمحافظته على حيوية الجسم و شد البشرة كما انه يزيل الإرهاق العصبي والعضلي لذلك هو حل مثالي للعديد من السيدات اللواتي يفضلن العناية ببشرتهن في المنزل.

طريقه عمل الحمام المغربي و المكون السرى الرائع

عادة ما تبدأ طقوس الحمام المغربي بالجلوس في البخار لمده تتراوح من ربع ساعه إلي ثلث ساعه و التأكد من غلق النوافذ والأبواب جيدا للحفاظ على بخار الماء على قدر المستطاع، وذلك لأهميه الحفاظ على البخار فأنه يتسبب في فتح مسام البشرة جيدا لتستقبل باقي الخطوات، علييك بسكب الماء الدافئ على جميع أنحاء الجسم، وهنا تأتى عزيزتي خطوه مهمه و غير متعارف عليها وهى وضع الخل على الليفة و القيام بحركات دائريه على جميع أنحاء الجسم ،وذلك لأنه يخلصك من الجلد الميت و ينظف البشرة من الأوساخ العالقة بالجسم ثم نضع مواد من الطمي و الصابون المغربي على الجسم ويمكنك فعله بنفسك و بكل سهوله في المنزل.

يحفز الكولاجين المسؤول عن شد البشرة. يعمل على ترطيب الجسم و مرونه الجلد ونعومته . تدفق الدورة الدموية في الجسم بسبب التدليك. يعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها بدرجه كبيره. الاسترخاء فهو يقلل من التوتر ومتاعب الأسبوع لذلك أنصحك بالقيام به أسبوعيا. يخلصك من الترهل و علامات التمدد في الجسم مع الاستمرار عليه. أزاله خلايا الجسم الميتة فهو يعتبر مقشر قوى للبشرة.

فوائد الحمام المغربي