القضاء علي قشرة الشعر نهائيا بمنتج واحد فقط بطريقة سحرية لن تصدق النتيجة

القضاء علي قشرة الشعر من اكثر المشاكل شيوعا خاصة بين النساء حيث يزداد ظهور القشرة على فروة الرأس في فصل الشتاء و فصل الصيف بسبب البرودة الشديدة أو الرطوبة العالية التي تؤثر على فروة الرأس و تسبب جفافها ، و أيضآ هذه القشرة تسبب حكة شديدة و تتساقط من فروة الرأس و تكون ظاهرة على الحاجبين والرموش و أيضآ الملابس مما يسبب الإحراج ، فقشرة الرأس من المشاكل الصعبة و المزمنة إذا لم يتم علاجها طرق فعالة ألي أن تختفى تماما لان إهمالها يؤدى تساقط الشعر و جفافه و الشعور بالحكة الشديدة في فروة الرأس و حدوث فراغات كثيرة في منبت الشعر و أيضآ تسبب رائحة كريهة
القضاء علي قشرة الشعر باستخدام صودا الخبز أو البيكينغ صودا
حيث أن تستخدم هذه الوصفة في تخفيض درجة حموضة فروة الرأس , فبالتالي تقل فرصة نمو الفطريات في جذور الشعر و هي من اهم أسباب ظهور القشرة ، نضع ملعقة من البيكينغ صودا في ربع كوب من الماء ثم تفرك فروة الرأس جيدا بالخليط , ثم يغسل الشعر بالماء جيدا و تكرر مرتين خلال أسبوع.القضاء علي قشرة الشعر باستخدام الليمون
يعتبر من اكثر المواد فعالية في القضاء على الفطريات و الحكة و القشرة في فروة الرأس و تجفيفها من الدهون , حيث يتم خلط عصير ليمونه واحدة مع لتر من الماء , ثم وضعه في الثلاجة , و يتم غسل الشعر بالشامبو ثم غسله بخليط الليمون , و يتم فرك فروة الرأس ولا يغسل الشعر بعدها , و تكرر من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.القضاء علي قشرة الشعر باستخدام زيت شجرة الشاي
يعتبر زيت شجرة الشاي من اهم مضادات الميكروبات و الالتهابات , فبالتالي له دور فعال في تخفيف أعراض قشرة الرأس , و قد أثبتت احدي الدراسات فعاليته في مكافحة نوع معين من الفطريات التي تؤدى إلى التهاب الجلد الزهمي مما يتسبب في ظهور قشرة الرأس , و أثبتت احدي الدراسات التي أجريت على ١٢٦ شخص أن استخدام شامبو يحتوي على ٥% من زيت شجرة الشاي يوميا قد ساهم في علاج القشرة بنسبة ٤١% .
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