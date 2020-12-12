طريقة عمل الكورن دوج الكوري المقرمش بطريقة سهلة للمبتدئين بالصور والخطوات وبطعم لذيذ وشهي

الكورن دوج الكوري يعتبر من الوجبات السهلة، والسريعة التي يحبها الكثير من الأطفال، والكبار، وهي من الأكلات الكورية المشهورة، والتي تعتبر من أكلات الشوارع نظراً لسهولة تحضيرها، وأيضاَ تستطيع تناولها في الشارع بكل سهولة عن طريق مسكها من العصا الخاصة بها، ونقدم هذه الأكلة لكل الأمهات اللاتي تبحثن عن الوجبات اليومية لطبخها، وأيضاً للذين أصبح لديهم الكثير من الممل من الأكلات المعروفة، ويريدون التنوع، وتغيير الطعام الذي يتناولونه كل يوم.

طريقة عمل الكورن دوج الكوري المقرمش :

نقدم لكم أسهل، وأبسط طريقة لتحضير الكورن دوج في المنزل بكل سهولة، وطعم رهيب.

كوب دقيق.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

كوب إلا ربع لبن.

بيضة واحدة.

ملعقتين صغيرتين بيكنج بودر.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

في بوله ضعي بها جميع المكونات الجافة الدقيق، والملح، والسكر، والبيكنج بودر، وقلبيهم.

أضيفي البيضة،ثم أضيفي اللبن بالتدريج إلى المكونات، واخلطيهم بالمضرب اليدوي جيداً معاً، إذا كان الخليط خفيف أضيفي بعض من الدقيق، أما إذا كان الخليط سميك يمكنك إضافة القليل من اللبن إليه، ثم ضعي العجينة في كوب لتتمكني من غرس الهوت دوج، والجبن فيه بكل سهولة، ثم اتركي العجينة قليلاً لمدة خمس دقائق.

جبنه موتزاريلا أصابع، وقطعيها نصفين.

هوت دوج مقطع نصفين.

أسياخ أو عيدان الشيش طاووق.

قومي بغرز أول قطعة من الهوت دوج في السيخ، ثم أغرزي القطعة الأخرى من الجبن الموتزاريلا في السيخ لتصبح الهوت دوج تحت، وفوقها الجبن، ثم كرري نفس الخطوات حتى تنتهي، ثم ضعيهم في صينيه بجانب بعض، وأدخليها الثلاجة.

كوب بقسماط خشن.

بطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة جداً.

كوب دقيق.

زيت غزير للتحمير.

مقادير عجينة الكورن دوج:طريقة تحضير عجينة الكورن دوج المقرمش :مكونات الحشو:طريقة الحشو:المكونات التي تقومي بلف الهوت دوج بها:طريقة تحضير الهوت دوج الكوري المقرمش:

أخرجي الهوت دوج من الثلاجة، ثم قومي بأخذ كل سيخ به الهوت دوج، والجبن، وقومي بلفها في الدقيق، ثم اغمسيها في العجينة، وقومي بلفها في الكوب إلى أن تتغطى بالكامل في العجينة.

بعد ذلك أخرجيها من الكوب، وقومي بلفها في البقسماط، واجعلي شكلها متناسق من جميع الجوانب.

ضعيها في زيت غزير ساخن على درجة حرارة متوسطة إلى أن تأخذ لون ذهبي من جميع الجوانب، أخرجيها ثم ضعيها على ورق المطبخ ليمتص الزيت.

الطريقة الأخري بإضافة البطاطس، بعد أن قمتي بغمس الهوت دوج، والجبن في العجين، قومي بلفها في مكعبات البطاطس من جميع الجوانب، ثم قومي بلفها في البقسماط، وبعد ذلك ضعيها في الزيت، وعندما تأخذ هذا اللون الذهبي، ثم ارفعيه من الزيت، وضعيه على ورق المطبخ، أو شبكة ليتم تصفية الزيت منه.

ملحوظة من المطبخ الأسيوي؛ بعد إخراج الكورن دوج الكوري المقرمش يتم لفه بقليل من السكر، وهذا حسب الرغبة.