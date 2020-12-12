طريقة عمل كيكة الزبادي الشهية اللذيذة بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تعد كيكة الزبادي من أنواع الكيك الهش الطري الخفيف على المعدة، وهو من أفضل أنواع الحلويات والغير مكلف، وهو من أكثر الحلويات الشرقية المشهورة، وكثير من الناس يرغبون في تناوله بجانب الشاي، وكثير من الأمهات يرغبون في عمله من المنزل لصغارهم، حتى يكون أمن وصحي، لأنه وجبة غذائية متكاملة تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم

يوجد أنواع كثيرة من الكيك، مثل كيك الشربات، وكيك البرتقال، وكيك الشكولاتة، وكيكة الذرة، وكيكة جوز الهند، وكيكة الجلاش، وكيكة الموز، وكيكة التيجر، والكيكة الاسفنجية، وسوف نقدم لكي من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة اللذيذة.

مكونات كيكة الزبادي

يحتوي الكيك على مكونات تجعل طعمه شهي ولذيذ وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. كوب من اللبن السائل. ثلاث بيضات. كيس من البكنج بودر. ربع ملعقة من كربونات الصودا. 1 كوب من الزبادي. ربع ملعقة من الخل. 2 كيس من الفانيلا. نصف كوب من الزيت.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الزبادي بالخطوات التالية:-