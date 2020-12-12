طريقة عمل كيكة الزبادي الشهية اللذيذة بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة

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تعد كيكة الزبادي من أنواع الكيك الهش الطري الخفيف على المعدة، وهو من أفضل أنواع الحلويات والغير مكلف، وهو من أكثر الحلويات الشرقية المشهورة، وكثير من الناس يرغبون في تناوله بجانب الشاي، وكثير من الأمهات يرغبون في عمله من المنزل لصغارهم، حتى يكون أمن وصحي، لأنه وجبة غذائية متكاملة تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم
يوجد أنواع كثيرة من الكيك، مثل كيك الشربات، وكيك البرتقال، وكيك الشكولاتة، وكيكة الذرة، وكيكة جوز الهند، وكيكة الجلاش، وكيكة الموز، وكيكة التيجر، والكيكة الاسفنجية، وسوف نقدم لكي من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة اللذيذة.مكونات كيكة الزبادي
يحتوي الكيك على مكونات تجعل طعمه شهي ولذيذ وهى كما يلي:-
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب من اللبن السائل.
- ثلاث بيضات.
- كيس من البكنج بودر.
- ربع ملعقة من كربونات الصودا.
- 1 كوب من الزبادي.
- ربع ملعقة من الخل.
- 2 كيس من الفانيلا.
- نصف كوب من الزيت.
يتم تحضير كيكة الزبادي بالخطوات التالية:-
- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع البيض والفانيلا والسكر والخل والزيت واللبن والزبادي، ونخلط جميع المكونات مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الرغوة البيضاء.
- بعد ذلك نحضر طبق كبير ونضع الخليط فيه، ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر وكربونات الصودا بالتدريج حتى نحصل على القوام المطلوب.
- نقوم بإحضار صينية مدهونه بالسمنة ونرشها بالدقيق حتى لا يلتصق الخليط.
- بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى يتحمر الوجه ويصبح لونه ذهبي.
- بعد أن يتم تسوية الكيكة نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- ثم تقدم بجانب الشاي والعصائر وبالهناء والشفاء.
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