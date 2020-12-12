أسهل طريقة لعمل العجينة القطنية الهشة بخطوات بسيطة

تتعدد الأكلات في جميع دول العالم وتشتهر كل دولة بإجادة نوع معين من الطعام ولكن تجد دائماً أن جميع دول العالم تفضل المعجنات وهي من أكثر الأكلات التي يمكن الابداع والتشكيل بها وتختلف طريقة كل دولة عن الأخرى في طريقة إعداد المعجنات حسب ذوق وعادات الدولة، تتميز المعجنات عن باقي الأصناف أنها يمكن تناولها في جميع الأوقات فهي سهلة الهضم ولذيذة المذاق وسهلة المكونات وموفرة اقتصادياً وتريد بعض الأمهات صنع المعجنات في المنزل حتى تكون سهلة متناول الأطفال والكبار ودائماً ما نتلقى أسئلة كثيرة حول كيفية عمل المعجنات ونظراً لكثرة الاسئلة نقدم في هذا المقال طريقة عمل المعجنات.

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة

أكثر الوجبات تناولاً واستهلاكاً في العالم هي المعجنات فهي من أسهل الوجبات وشهية ذاق مذاق لذيذ ومحبب لدى الكبار والصغار وخفيفة وليست دسمة ويمكن تناولها في أي وقت بجانب وتتنوع المعجنات وتزداد أنواعها يومياً حسب إختلاف طريقة كل دولة وعاداتها وتحب الأم التجريب في المنزل لتقديم المعجنات في المنزل للعائلة والأطفال فهي خفيفة للطفل وذات مذاق شهي لذلك تبحث الأم عن كيفية عمل المعجنات دائماً ونظراً لتلقي كميات كبيرة من الأسئلة حول طريقة عمل المعجنات نقدمها من خلال هذا المقال.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

ماء حسب الحاجة.

المكونات

طريقة التحضير: