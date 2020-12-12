برغوة كثيفة اعملي قهوة تركية على أصولها ألذ قهوة بوش ممكن تشربيها في حياتك

تعتبر القهوة التركية من افضل انواع القهوة ذات المذاق اللذيذ والتي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث يوجد من القهوة التركية العديد من الأنواع مثل القهوة التركية بالحليب والقهوة التركية بالكريمة والعديد من الأنواع الأخرى بجانب النوع الأساسي الأصلي وتختلف طريقة تحضيرها من شخص لآخر على حسب طريقة عملها حيث يفضلها بعض الأشخاص بسكر زائد والبعض الآخر يفضلها بدون سكر ولذلك سوف نقدم افضل طريقة لعمل القهوة التركية بأنواعها المختلفة. طريقة تحضير القهوة التركية الأصلية طريقة تحضير القهوة التركية الأصلية المكونات: ثلاثة أرباع كوب من الماء البارد.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة التركية المطحونة.

ملعقة ونصف من السكر الأبيض. طريقة التحضير: نقوم بوضع الماء في إناء القهوة ثم نضع السكر والقهوة ونقوم بتحريكها جيدا حتى يمتزجا تماماً.

نقوم بوضع اناء القهوة على نار هادئة حتى تتكون رغوة القهوة.

نقوم بصب الرغوة في الفنجان ونقوم بغلي باقي القهوة ثم نقوم يصبها في الفنجان ببطء.

تكفي هذه الكمية لعمل فنجانين من القهوة . طريقة عمل القهوة التركية بالكريمة طريقة عمل القهوة التركية بالكريمة المكونات: ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة الاسبريسو .

نصف كوب من الحليب كامل الدسم.

ثلاث بيضات كبيرة أو صفار بيضتين .

ملعقة كبيرة من النشا أو دقيق الذرة .

بعض من الكريمة .

نصف كوب من الماء البارد. طريقة التحضير: نقوم بوضع السكر مع الماء في إناء القهوة على النار الهادئة حتي تغلي .

نقوم بعد ذلك بإضافة قهوة الاسبريسو الي الخليط والتقليب جيداً ثم نتركها حتى تبرد لمدة عشر دقائق ثم نضعها في الثلاجة.

نقوم بتحضير كريمة القهوة عن طريق وضع باقي قهوة الاسبريسو مع الحليب في إناء علي النار حتي تسخن.

نقوم بخفق صفار البيض مع السكر جيداً حتى يمتزجوتماماً.

نقوم بإضافة دقيق الذرة الي الخليط ومزجهم .

نقوم بشكل القهوة مع اللبن الساخن على خليط البيض ودقيق الذرة ونقوم بتقليبه جيداً ووضعهم على النار .

نقوم بوضعها حتى تبرد تماما ثم نقوم بإدخالها إلى الثلاجة حتى تبرد أكثر.

نقوم بعد ذلك بإحضار الكريمة التي تم إعدادها والقهوة الباردة مع الكريمة العادية ونقوم بوضعهم في الكوب على هيئة طبقات من الكريمة بالقهوة وطبقة من القهوة فقط وطبقة من الكريمة المزدوجة حتى يتكون الكأس على شكل طبقات وتقدم باردة مع ملعقة لتناول الكريمة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برغوة كثيفة اعملي قهوة تركية على أصولها ألذ قهوة بوش ممكن تشربيها في حياتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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