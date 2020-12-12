طريقة تحضير المطبق السعودي بالبيض بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

طريقة تحضير المطبق السعودي بالبيض يعد من احد الأكلات الشعبية المفضلة والمعروفة في الوطن العربي من أصول المطبخ السعودي ثم انتشر في العديد من بلدان العالم ويتم تحضيره بأكثر من طريق منها لمطبق بالبيض يتميز بطعم لذيذ ومشهي و يمكن إضافة اكثر من نكهة مفضلة لديكي مثل الدجاج والخضار والجبن والبابريكا والبيض يعد من الوجبات الخفيفة الصحية على المعدة يجهز كوجبة فطور أو وجبة عشاء أو ويمكن احذه في الرحلات أو المدرسة للأولاد يلا بينا نتعرف على طريقة تحضير مطبق البيض السعودي. طريقة تحضير مطبق البيض و مكوناته طريقة تحضير مطبق البيض و مكوناته المكونات:- أربعة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

كوب من الماء.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

بيضة حجم كبير.

مقدار من الزيت النباتي. مكونات الحشوة:- حبه بصل مفرومة.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثمرة طماطم متوسطة الحجم مقطعة على شكل مكعبات صغيرة.

نصف ملعقة كل من:- كمون -قرفه – فلفل اسود مطحون- بابريكا.

كوب من البصل الأخضر المفروم.

خمس بيضات.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

مكعبان من الجبن الكريمي المهروس.

كوب من الزيت للقلي. طريقة تحضير عجينة المطبق في العجان الكهربي نضع في كل من الدقيق والماء والزيت النباتي والبيضة والملح قومي بخلط المكونات مع بعضها. قومى بعملية العجن حتى تصبح عجينه طريه ولينه غير ملتصقه بحواف العجان. ادهني يدكي بمقدار من الزيت ثم تقسم العجينة إلى 6 كور متساوية الحجم ثم ضعيها في وعاء اخر. غطى العجين بكيس بلاستيك محكم واتركيها جانبا لترتاح العجينة لمده نصف ساعة. تحضير المطبق ضعي مقلاة على نار متوسطة الحرارة بها قليل من الزيت النباتي. بعد أن يسخن الزيت ضيفي كل من الثوم والبصل واستمري في التقليب حتى يذبل كل من البصل والثوم. يضاف اللحم إلى المزيج السابق مع التقليب ويترك على النار لمده عشر دقائق. ضيفي البهارات من القرفة والبابريكا والكمون والفلفل الأسود المطحون والملح مع التقليب الجيد المستمر. ثم يضاف الطماطم إلى الخليط السابق مع الاستمرار في تقليب المكونات حتى تتجانس مع بعضها. ترفع المقلاة من على النار وتترك جانبا لتبرد. تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصير رقيقة السمك. ثم ضعي مقدار من الحشوة المعدة سابقا على العجين وقومي بلفها على شكل مربع. قومي بتكرار هذه العملية حتى ينفذ باقي كرات العجين والحشوة. قومي بوضع مقلاه اخرى على نار متوسطة بها قليل من الزيت وعندما يسخن ضعي مربعات المطبق حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي الجميل من الجهتين وبعد أن تهدا قليلا قدميها لأسرتك بالشكل المناسب وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير عجينة المطبقتحضير المطبق وهنا قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال أتمني أن اكون قدمت الوصفة بطريقة سهلة ومبسطة على كل ربه منزل تحت عنوان طريقة تحضير المطبق السعودي بالبيض.

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