وصفات طبيعية للحفاظ على الشعر صحي في الشتا

خلال فترة الشتا الشعر ممكن يتعرض لمشاكل كتير زي التكسر, تقصف الاطراف, التجعد والهيشان, وتساقط الشعر ، وفي كتير مننا بسبب عدم توفر الوقت مش بيمشي على روتين عناية وبيستسهل ويعتمد على المنتجات اللي اساسها مواد كيميائية بتضر الشعر اكتر ، وفي المقابل احنا عندنا الحاجات الطبيعية اللي ليها تأثير ايجابي وفعال جدا على الشعر ، الانتظام على استخدام العلاجات الطبيعية مش بس هيحسن جودة شعرك ، لكن كمان هيأدي لتحسين صحة الشعر بشكل عام في الشتا وطول السنة ، والنهاردة هنشارك معاكم 7 وصفات طبيعية لشعر صحي في الشتا.

وصفات طبيعية لشعر صحي:

1- علاج الزيت السخن:

علاج الشعر بالزيت تعتبر نصيحة اساسية للعناية بالشعر لازم الكل يمشي عليها في الشتا ، تدليك الشعر بالزيت بيدي الشعر تغذية كاملة ، هو مش بيعالج فروة الراس الجافة بس ، ولكن كمان بيغذي الشعر والبصيلات من الداخل ، تقدري تعملي العلاج بالزيت بنوع زيت واحد او مجموعة زيوت مع بعض عشان تدي الشعر دفعة من العناصر الغذائية الاساسية.

كل اللي هتعمليه هاتي بولة صغيرة ضيفي فيها 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند, ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون, ومعلقة كبيرة من زيت املا, ومعلقة كبيرة من زيت الخروع, وكبسولتين من زيت فيتامين E, اخلطي الزيوت كلها مع بعض كويس ، سخني الزيت شوية على النار يادوب يبقى دافي بس ، ودلكي بيه الشعر وفروة الراس ، وغطي الشعر بكيس بلاستيك او فوطة سخنة لمدة نص ساعة وبعدين اغسليه بشامبو خفيف.

2- ماسك الالوفيرا:

لو بتدوري على منعم طبيعي للشعر ، مافيش شك ان الالوفيرا تقدري تعتمدي عليه ، لانه غني بخصائص تنعيم الشعر بشكل طبيعي ، ومزجه مع اي نوع زيت بيبقى ليه تأثير فعال جدا على الشعر.

كل اللي هتعمليه اخلطي جل الالوفيرا مع عصير الليمون ومعلقة كبيرة من يت الزيتون (وممكن تستخدمي زيت جوز الهند) ، وزعي الخليط ده على الشعر من الجذور للاطراف ، سيبيه لمدة نص ساعة ، وبعدها اغسلي شعرك بمية فاترة وشامبو خفيف.

3- ماسك الموز والبيض:

الموز مفيد جدا للشعر وكمان لما بيتخلط مع البيض بيزود فوايده ، ويعتبر غذاء طبيعي كامل للشعر بيخلي شعرك ناعم وبيلمع.

في طبق صغير اهرسي موزتين ، ضيفي لهم بيضتين لحد ما يتكون عندك عجينة سميكة ، وزعي الخليط على الشعر من الجذور للاطراف ، سيبيه لمدة 45 دقيقة وبعدها اغسليه بمية فاترة وشامبو خفيف.

4- ماسك البيض والزبادي:

ماسك البيض والزبادي يعتبر علاج كامل للشعر وبصيلاته ، البروتينات والبروبيوتيك اللي موجودة في الماسك ده بتساعد على تغذية وتنعيم الشعر من الداخل.

اخلطي بيضتين مع 2 معلقة كبيرة زبادي ، وزعي الخليط على الجذور والشعر كله ، سيبيه ساعة وبعدها اغسلي بشامبو خفيف ، ومتستخدميش السيشوار بعده.

5- ماسك الحلبة وزيت المسطردة:

المكونين من العلاجات المنزلية الممتازة جدا للعناية بالشعر في الشتا ، بيدوا لمعان ونعومة للشعر.

انقعي 2 معلقة كبيرة من بذور الحلبة في المية طول الليل ، تاني يوم الصبح اطحني البذور لعمل معجون ناعم ، ضيفي للعجينة 2 معلقة كبيرة من زيت المسطردة ، وزعي الخليط على الشعر ودلكية ، سيبيه نص ساعة وبعدين اغسليه بشامبو خفيف.

6- ماسك اللبن والعسل:

اللبن والعسل فيهم خصائص طبيعية لتنعيم الشعر ، وبيساعدوا على تغذية الشعر من الداخل وبيديه لمعان.

ضيفي معلقة كبيرة عسل لكوباية لبن كامل الدسم وقلبيهم مع بعض ، وزعي الخليط على الشعر وسيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدين اغسليه بشامبو خفيف.

7- ماسك عصير البصل والعسل:

عصير البصل يعتبر علاج منزلي رائع للشعر ، وخلطه مع العسل بيخليه علاج فعال جدا للتحكم في تساقط الشعر في الشتا.

هاتي بصلة واحدة ابشريها واضغطي على البشر على مصفى بالمعلقة واستخرجي منه العصير ، ضيفي لعصير البصل 2 معلقة كبيرة عسل ومعلقة كبيرة مية ورد ، وزعي الخليط على الشعر وسيبيه لمدة 45 دقيقة وبعدين اغسليه بمية فاترة وشامبو خفيف.

نصايح للعناية بالشعر في الشتا:

– اتجنبي استخدام السيشوار بقدر الامكان ، لانه بيخلي الشعر جاف اكتر.

– لفي شعرك دايما بسكارف قبل الخروج من البيت ، لان الجو بارد ممكن انه يخلي الشعر هش وضعيف ومعرض اكتر للتكسر.

– اعتمدي على سكارف حرير لانه بيمنع تقصف الشعر.

– بعد غسل الشعر بالشامبو استخدمي بلسم جودته عالية ، لانه بيحافظ على الشعر ناعم وسهل التحكم فيه لفترة اطول.

– حاولي تعملي حمام زيت للشعر 3 مرات في الاسبوع ، وبننصح بشدة استخدام العلاج بالزيت قبل الشامبو لانه بيساعد على الحفاظ على رطوبة الشعر.

– خلي شعرك مربوط بقدر الامكان ، لان ده بيمنع تكسر الشعر وفقدانه رطوبته ، ولو انتي بتستخدمي ادوات تمليس الشعر بشكل متكرر زي السيشوار او المكوى استخدمي منتجات عالية الجودة لحماية الشعر زي سبراي الحماية من الحرارة او Leave-in conditioner عشان تحمي شعرك من الحرارة والتلف.

افضل 9 نصايح من المتخصصين لاصلاح ومنع جفاف وتلف الشعر