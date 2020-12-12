تخلصي من شيب الشعر نهائيا بوصفة طبيعية و نتائجها رائعة من أول استخدام

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يعد شيب الشعر أمر مزعج للنساء و الرجال أيضا، حيث أن شيب الشعر منتشر في العالم أجمع ، وهو يحدث نتيجة خلل في انتاج الخلايا الصبغية الموجودة في بصيلات الشعر كمية صبغة الميلانين أو عدم أنتاجها ، فمن اهم مكونات الشعر بروتين الكيراتين فكلما زاد نمو الشعر انتجت الخلايا الصبغية الميلانين بكثرة مما يمنح الشعر لونه الطبيعي ، فالكيراتين بدون ماده الميلانين عبارة عن لون رمادي ، لذلك عندما يتوقف إنتاجه من الخلايا الصبغية يبدأ الشعر في فقدان لونه ويصاب بالشيب .
أسباب شيب الشعر
هناك أسباب متنوعة لظهور شيب الشعر
- الجينات الوراثية
- القلق
- الأمراض المناعية
- اضطراب الغدة الدرقية
- نقص فيتامين B12
- التدخين
من أهم طرق العلاج و الوقاية من شيب الشعر اتباع نظام غذائي سليم ، فبالتأكيد تناول الفواكه و الخضروات أمر ضروري جدا لإمداد الجسم بالمعادن و الفيتامينات اللازمة ،و هذا مهم جدا للحفاظ على نسيج الشعر و نموه بشكل جيد ، و يعد التدليك اليومي للشعر و فروة الرأس أمر هام لتحفيز و تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس .علاج شيب الشعر باستخدام الشاي الأسود
حيث أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في تجديد الشعر و نموه و منع ظهور الشعر الأبيض ويزيد من لون الشعر الداكن ،، نقوم بغلي الشاي الأسود في كوب من الماء لمدة ٢٠ دقيقة حتي يتم تخميره و نتركه ليبرد و ندلك فروة الرأس بهذا الخليط لبضع دقائق و نتركه لمده ساعه على الشعر، ثم يغسل الشعر بشامبو معتدل مناسب لنوع الشعر .علاج شيب الشعر باستخدام أوراق الكاري
حيث إنها تساعد على امداد الشعر مرة اخري بصبغة الميلانين التي تم فقدها و تعد مصدرا غنيا بفيتامين ب المسؤول عن الصبغة ونمو الشعر و تغذيته ،، نقوم بغلي أوراق الكاري مع زيت جوز الهند لمده ١٥ دقيقة و نتركه حتى يبرد ، و ندلك به فروة الرأس و الشعر، و نتركه علي الشعر لمدة ٣٠ دقيقة ثم يغسل الشعر بشامبو معتدل مناسب لنوع الشعر.
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