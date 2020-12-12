تخلصي من شيب الشعر نهائيا بوصفة طبيعية و نتائجها رائعة من أول استخدام

يعد شيب الشعر أمر مزعج للنساء و الرجال أيضا، حيث أن شيب الشعر منتشر في العالم أجمع ، وهو يحدث نتيجة خلل في انتاج الخلايا الصبغية الموجودة في بصيلات الشعر كمية صبغة الميلانين أو عدم أنتاجها ، فمن اهم مكونات الشعر بروتين الكيراتين فكلما زاد نمو الشعر انتجت الخلايا الصبغية الميلانين بكثرة مما يمنح الشعر لونه الطبيعي ، فالكيراتين بدون ماده الميلانين عبارة عن لون رمادي ، لذلك عندما يتوقف إنتاجه من الخلايا الصبغية يبدأ الشعر في فقدان لونه ويصاب بالشيب .

هناك أسباب متنوعة لظهور شيب الشعر

الجينات الوراثية القلق الأمراض المناعية اضطراب الغدة الدرقية نقص فيتامين B12 التدخين

من أهم طرق العلاج و الوقاية من شيب الشعر اتباع نظام غذائي سليم ، فبالتأكيد تناول الفواكه و الخضروات أمر ضروري جدا لإمداد الجسم بالمعادن و الفيتامينات اللازمة ،و هذا مهم جدا للحفاظ على نسيج الشعر و نموه بشكل جيد ، و يعد التدليك اليومي للشعر و فروة الرأس أمر هام لتحفيز و تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس .

حيث أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في تجديد الشعر و نموه و منع ظهور الشعر الأبيض ويزيد من لون الشعر الداكن ،، نقوم بغلي الشاي الأسود في كوب من الماء لمدة ٢٠ دقيقة حتي يتم تخميره و نتركه ليبرد و ندلك فروة الرأس بهذا الخليط لبضع دقائق و نتركه لمده ساعه على الشعر، ثم يغسل الشعر بشامبو معتدل مناسب لنوع الشعر .

حيث إنها تساعد على امداد الشعر مرة اخري بصبغة الميلانين التي تم فقدها و تعد مصدرا غنيا بفيتامين ب المسؤول عن الصبغة ونمو الشعر و تغذيته ،، نقوم بغلي أوراق الكاري مع زيت جوز الهند لمده ١٥ دقيقة و نتركه حتى يبرد ، و ندلك به فروة الرأس و الشعر، و نتركه علي الشعر لمدة ٣٠ دقيقة ثم يغسل الشعر بشامبو معتدل مناسب لنوع الشعر.