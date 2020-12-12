أقوي مكون عجيب يخترق فروة الراس وينمو شعرك بغزارة وبجنون في أسبوع واحد

من الأمور الصعبة أننا نحصل على مكون يخترق فروة الرأس بشكل كبير ويساعد عل تطويل وتكثيف الشعر، وتحفيز البصيلة وزيادة نمو وإنبات الشعر، ولكن لا داعي لقلق بعد اليوم قد وفرنا لكم اليوم مكون فعال يساعد في زيادة نمو الشعر وطوله وكثافته وهو الثوم، كما أنه يقضي على مشاكل الشعر المتعددة، وله الكثير من الفوائد الصحية للجسم تعالي معنا لتتعرفي عليها وتستفيدي منها.وصفات طبيعية لفروة الرأس لزيادة نمو الشعر
إليكم أهم الحلول المنزلية التي تساعد على تعزيز فروة الرأس وتزيد من نمو الشعر وتطويله:الثوم
يحمل الثوم العديد من الخواص التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس حيث أنه مكون طبيعي ذات فعالية كبيرة في تحفيز نمو الشعر ومكافحة القشرة، من خلال القيام بهرس بعض حبات الثوم وتخلط مع ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند، ويطبق المزيج على النار حتى يغلي ومن ثم يرفع من على النار ويترك حتى أن يبرد ويصبح دافئ، ونصفي المزيج ونقوم بتدليك فروة الرأس بالمزيج من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة 30 دقيقة ومن ثم يشطف بشكل جيد، ومن ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو، ويتم استخدام الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع لمدة لا تقل عن شهر.بياض البيض والثوم
يساعد بياض البيض على تعزيز نمو الشعر من خلال فصل بياض بيضة عن الصفار تخفق جيداً ويضاف لها القليل من الثوم المهروس ويقلب المكونات وتطبق على فروة الشعر مع التدليك لتحفيز البصيلة على النمو مجدداً ويتم استخدام الوصفة بشكل يومي من أجل الحصول على أفضل النتائج.
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